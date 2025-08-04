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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أيمن العشري: مشاركة المصريين في الانتخابات تجسيد للوعي الوطني ودعم لاستقرار الدولة

ارشيفيه
ارشيفيه
ولاء عبد الكريم

أكد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ التي انطلقت اليوم الاثنين وتستمر حتى غدٍ الثلاثاء، تمثل واجبًا وطنيًا يعكس وعي المصريين وانتماءهم الحقيقي، مشددًا على أن هذا التفاعل الشعبي مع الاستحقاقات الدستورية يعزز من قوة مؤسسات الدولة ويدعم مسيرة بنائها السياسي.

جاءت تصريحات العشري عقب وصوله إلى مقر لجنته الانتخابية بكلية الفنون الجميلة في منطقة الزمالك بالقاهرة للإدلاء بصوته، حيث أشاد بحرص المواطنين على المشاركة الفعالة، معتبرًا أن المصريين يقدمون نموذجًا مشرفًا في دعم دولتهم والتفاعل مع استحقاقاتها الديمقراطية.

وأضاف رئيس غرفة القاهرة التجارية أن التزام المصريين داخل مصر بالتصويت في الانتخابات يعد امتدادًا للمشهد الذي بدأه المصريون بالخارج، مؤكدًا أن الإرادة الشعبية تصنع تاريخًا جديدًا، وأن كل صوت في هذه الانتخابات يمثل ركيزة أساسية في استقرار الدولة وترسيخ مسيرتها السياسية.

وأشار العشري إلى أن الاستحقاقات الانتخابية تعد فرصة مهمة لتجديد العهد بين المواطنين ودولتهم، مؤكدًا أن مصر تُبنى بسواعد أبنائها المخلصين، وأن المشاركة الفاعلة في الانتخابات تجسد الثقة في الدولة وتعبر عن الوعي والانتماء الحقيقي للمصريين.

انتخابات الشيوخ ايمن العشري

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