قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إغلاق تيك توك في مصر| هل يهدد ويربك بيئة الاستثمار الرقمي؟.. خبير يجيب
المصريين الأحرار: نخوض معركة الشيوخ.. وجولات مكثفة لمرشحي الحزب وأماناته
سعد الصغير يدلي بصوته بالدقي.. ويشارك المواطنين في سباق "السيلفي" الانتخابي
بعد مد وقت الانتخابات.. أحمد موسي: مؤشر إيجابي لحرص المواطنين على المشاركة
حجب التيك توك في مصر في هذه الحالة.. اتصالات النواب تعلن مفاجأة جديدة
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام بلباو وديا
رغم غلق اللجان بانتخابات مجلس الشيوخ.. زحام على مدارس القاهرة وقرار من الهيئة الوطنية
أحمد موسى يواصل فتح الملفات الساخنة في على مسئوليتي.. ومتابعة حية لانتخابات مجلس الشيوخ وتطورات المشهد الإقليمي
مجلس الشيوخ.. أحمد موسي: مد التصويت في هذه اللجان بسبب ارتفاع الإقبال
عقوبات رادعة.. اتصالات النواب: فرحة عارمة بين المواطنين بعد القبض على البلوجرز
غلق اللجان الفرعية المخصصة لاستقبال الناخبين بانتخابات مجلس الشيوخ وانتهاء اليوم الأول للتصويت بالداخل
مُتابِعَة أجنبية لانتخابات الشيوخ: عُرس ديمقراطي لم أشاهده من قبل.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

كبار السن يرفعون شعار "الواجب أولًا".. المرأة تتصدر المشهد الانتخابي في أول أيام التصويت بمجلس الشيوخ 2025

السيدات يتصدرن المشهد الانتخابى
السيدات يتصدرن المشهد الانتخابى
قسم المحافظات

دائما ما تتصدر مشاركة المرأة في كل انتخابات المشهد الانتخابي وتقف في الصفوف الأولى مع بدء  التصويت للإدلاء بأصواتهن..وها هن يقفن في الصفوف الاولى في انتخابات مجلس الشيوخ 2025..

المرأة تتصدر المشهد الانتخابى 

شهدت لجان التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بالغربية صباح اليوم توافد كبار السن من الرجال والسيدات بجانب الشباب والفتيات في طوابير أمام  اللجان للإدلاء بأصواتهم في  انتخابات مجلس الشيوخ تزامنا مع رفع كافة الجهات المعنية علي مستوي الاجهزه التنفيذية والأمنية والقضائية رفع حالة الطوارئ لتأمين سير العملية الانتخابية علي اكمل وجه حضاري وديمقراطي.

توافد الناخبين أمام اللجان 


في المقابل مع انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ 2025 صباح اليوم الاثنين، تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية سير العملية الانتخابية منذ اللحظات الأولى لفتح اللجان، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، حيث يباشر المتابعة اللحظية لكافة اللجان البالغ عددها 654 لجنة انتخابية موزعة على مستوى المراكز والمدن والأحياء.

كبار السن والشباب والفتيات أمام اللجان 

واطمأن المحافظ على انتظام العمل داخل اللجان، وتوافر جميع التجهيزات والخدمات اللازمة للناخبين، بما في ذلك المظلات ومناطق الانتظار وكراسي كبار السن وذوي الإعاقة، فضلًا عن جاهزية وسائل التأمين والإضاءة ومصادر الطاقة البديلة.

مطروح

تشهد لجان السيدات بواحة سيوة  التابعة لمحافظة مطروح اقبال كبير  من السيدات  على التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ والتى  انطلقت صباح اليوم الاثنين .

توافدت  مع بداية فتح الصناديق أعداد كبيرة  من السيدات  على لجان الاقتراع للادلاء باصواتهن .

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ بحسب الهيئة الوطنية للانتخابات داخل مصر في 8 آلاف و825 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.

مبادرات شبابية

شهدت انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الغربية استمرار توافد الناخبون من كبار السن من الرجال والسيدات والشباب والفتيات للإدلاء بأصواتهم تزامنا مع تدشين مبادرة أطلقها "الغرباوية" تحت عنوان "اعرف لجنتك الانتخابيه" للمساعدة المواطنين للإدلاء بأصواتهم بكافة اللجان علي مستوي المحافظة.

تحرك أمني عاجل 

في المقابل مع انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ 2025 صباح اليوم الاثنين، تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، يرافقه العميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة ،سير العملية الانتخابية منذ اللحظات الأولى لفتح اللجان، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، حيث يباشر المتابعة اللحظية لكافة اللجان البالغ عددها 654 لجنة انتخابية موزعة على مستوى المراكز والمدن والأحياء.

اسوان

تصدرت المرأة المشهد الانتخابى بلجان محافظة أسوان من انطلاق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث شهد مجمع عبدالمجيد حسين للتعليم الأساسي بمدينة أسوان، توافد كبير من السيدات أمام مقار اللجان للإدلاء بأصواتهن، وسط أجواء تنظيمية آمنة وإجراءات ميسرة.

جاء ذلك خلال انطلاق عملية التصويت داخل 190 لجنة فرعية موزعة على 189 مركزًا انتخابيًا، تحت إشراف 8 لجان عامة لمتابعة سير العملية الانتخابية، وسط استعدادات مكثفة من الأجهزة التنفيذية والأمنية.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت على مستوى محافظة أسوان مليون و116 ألف و756 ناخب وناخبة، موزعين على عدد من اللجان ذات الكثافة التصويتية المرتفعة، من أبرزها ، لجان مجمع مدارس عبدالمجيد حسين بجوار المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، والذى يضم نحو 19 ألف ناخب وناخبة ، ولجان مدرسة العقاد الثانوية أمام مستشفى الرمد، بإجمالي 12 ألف صوت ، لجان مدرسة محمد منير حسين الابتدائية المشتركة بشارع عباس فريد، وتضم نحو 12 ألف ناخب.

مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ المحافظات السيدات تتصدر المشهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بعد تصديق الرئيس السيسي.. انتهاء عقود الإيجار القديم في هذا الموعد

قرارات حكومية جديدة تشمل تعديلا على الحد الأدنى للأجور

قرارات حكومية جديدة تشمل تعديلا على الحد الأدنى للأجور | تفاصيل

البلوجر محمد عبد العاطى

ألفاظ خادشة .. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر محمد عبد العاطى

السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

بعد تصديق الرئيس السيسي.. 250 جنيها زيادة في إيجار أغسطس وإخلاء فوري لهذه الشقق

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. الحاسبات 83.5% والطب البيطري 85.2% والعلوم 81.3%

هدير عبد الرازق

باي باي يا وجع السنين.. هدير عبد الرازق تكشف عن سفرها خارج مصر

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات جميع كليات المرحلة الثانية في تنسيق الجامعات 2025| علمي علوم

ترشيحاتنا

اجتماع مسئولي المعاهد الأزهرية والتربية والتعليم

المعاهد الأزهرية والتربية والتعليم يناقشان تطوير صندوق رعاية المعلمين بالمشيخة

صلاة السنن

أمين الإفتاء عن تارك صلاة السنن: فوّت على نفسك ثوابًا عظيمًا

حكم تكرار السورة نفسها في أول ركعتين من الصلاة

هل يجوز تكرار السورة نفسها في أول ركعتين من الصلاة؟.. الإفتاء توضح

بالصور

احذر فاكهة الصيف.. أضرار المانجو على جسمك ومريض السكر

اضرار المانجو
اضرار المانجو
اضرار المانجو

احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025

احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025
احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025
احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025

زى المحلات .. طريقة عمل البيتزا في المنزل والطعم خيالي

البيتزا
البيتزا
البيتزا

من الأقوى في السوق السعودي؟ مقارنة بين هافال H9 وجيتور T2

هافال وجيتور
هافال وجيتور
هافال وجيتور

فيديو

إيمان عبد اللطيف

سعد الصغير يدلي بصوته بالدقي.. ويشارك المواطنين في سباق "السيلفي" الانتخابي

إيمان عبد اللطيف

سعد الصغير يدعو المصريين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

المشاجرة

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص داخل توك توك بالقاهرة

إيمان عبد اللطيف

زفة بالمتوسكلات لحث المصريين على المشاركة في انتخابات الشيوخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

بلال قتديل

بلال قنديل يكتب: تدني الأخلاق في زمن البلوجر والتيك توكرز

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الحكومية .. بين الدور المجتمعي وضغوط السوق

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: غزة بين التجويع والصفقات.. تشابك المسارات وتغيّر المواقف

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: الحملات ضد مصر لن تبيض وجه الخيانة

المزيد