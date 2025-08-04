كبار السن يرفعون شعار "الواجب أولًا".. المرأة تتصدر المشهد الانتخابي في أول أيام التصويت بمجلس الشيوخ 2025

دائما ما تتصدر مشاركة المرأة في كل انتخابات المشهد الانتخابي وتقف في الصفوف الأولى مع بدء التصويت للإدلاء بأصواتهن..وها هن يقفن في الصفوف الاولى في انتخابات مجلس الشيوخ 2025..

المرأة تتصدر المشهد الانتخابى

شهدت لجان التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بالغربية صباح اليوم توافد كبار السن من الرجال والسيدات بجانب الشباب والفتيات في طوابير أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ تزامنا مع رفع كافة الجهات المعنية علي مستوي الاجهزه التنفيذية والأمنية والقضائية رفع حالة الطوارئ لتأمين سير العملية الانتخابية علي اكمل وجه حضاري وديمقراطي.

توافد الناخبين أمام اللجان



في المقابل مع انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ 2025 صباح اليوم الاثنين، تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية سير العملية الانتخابية منذ اللحظات الأولى لفتح اللجان، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، حيث يباشر المتابعة اللحظية لكافة اللجان البالغ عددها 654 لجنة انتخابية موزعة على مستوى المراكز والمدن والأحياء.

كبار السن والشباب والفتيات أمام اللجان

واطمأن المحافظ على انتظام العمل داخل اللجان، وتوافر جميع التجهيزات والخدمات اللازمة للناخبين، بما في ذلك المظلات ومناطق الانتظار وكراسي كبار السن وذوي الإعاقة، فضلًا عن جاهزية وسائل التأمين والإضاءة ومصادر الطاقة البديلة.

مطروح

تشهد لجان السيدات بواحة سيوة التابعة لمحافظة مطروح اقبال كبير من السيدات على التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ والتى انطلقت صباح اليوم الاثنين .

توافدت مع بداية فتح الصناديق أعداد كبيرة من السيدات على لجان الاقتراع للادلاء باصواتهن .

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ بحسب الهيئة الوطنية للانتخابات داخل مصر في 8 آلاف و825 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.

مبادرات شبابية

شهدت انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الغربية استمرار توافد الناخبون من كبار السن من الرجال والسيدات والشباب والفتيات للإدلاء بأصواتهم تزامنا مع تدشين مبادرة أطلقها "الغرباوية" تحت عنوان "اعرف لجنتك الانتخابيه" للمساعدة المواطنين للإدلاء بأصواتهم بكافة اللجان علي مستوي المحافظة.

تحرك أمني عاجل

في المقابل مع انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ 2025 صباح اليوم الاثنين، تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، يرافقه العميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة ،سير العملية الانتخابية منذ اللحظات الأولى لفتح اللجان، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، حيث يباشر المتابعة اللحظية لكافة اللجان البالغ عددها 654 لجنة انتخابية موزعة على مستوى المراكز والمدن والأحياء.

اسوان

تصدرت المرأة المشهد الانتخابى بلجان محافظة أسوان من انطلاق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث شهد مجمع عبدالمجيد حسين للتعليم الأساسي بمدينة أسوان، توافد كبير من السيدات أمام مقار اللجان للإدلاء بأصواتهن، وسط أجواء تنظيمية آمنة وإجراءات ميسرة.

جاء ذلك خلال انطلاق عملية التصويت داخل 190 لجنة فرعية موزعة على 189 مركزًا انتخابيًا، تحت إشراف 8 لجان عامة لمتابعة سير العملية الانتخابية، وسط استعدادات مكثفة من الأجهزة التنفيذية والأمنية.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت على مستوى محافظة أسوان مليون و116 ألف و756 ناخب وناخبة، موزعين على عدد من اللجان ذات الكثافة التصويتية المرتفعة، من أبرزها ، لجان مجمع مدارس عبدالمجيد حسين بجوار المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، والذى يضم نحو 19 ألف ناخب وناخبة ، ولجان مدرسة العقاد الثانوية أمام مستشفى الرمد، بإجمالي 12 ألف صوت ، لجان مدرسة محمد منير حسين الابتدائية المشتركة بشارع عباس فريد، وتضم نحو 12 ألف ناخب.