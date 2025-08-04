مشروب فعال لتنظيف القولون من الفضلات المتراكمة.. النتائج مذهلة

يعاني الكثير من مشاكل القولون العصبي ونقدم مشروب طبيعي فعال لتطهير القولون من الفضلات المتراكمة يساعد في تحسين الهضم وتنظيف الأمعاء من السموم وفقا ل health site

مشروب تطهير القولون الطبيعي

المكونات:

1 ملعقة كبيرة من بذور الشيا

1 ملعقة كبيرة من بذور الكتان المطحونة

1 كوب ماء دافئ (250 مل)

عصير نصف ليمونة

1 ملعقة صغيرة من العسل (اختياري)

الطريقة:

انقع بذور الشيا في كوب الماء لمدة 30 دقيقة حتى تنتفخ.

أضف بذور الكتان المطحونة وعصير الليمون وقلّب جيدًا.

أضف العسل إذا رغبت في التحلية.

اشرب المشروب على معدة فارغة صباحًا.

فوائده:

يساعد في تحفيز حركة الأمعاء.

يخلص الجسم من الفضلات والسموم.

غني بـ الألياف التي تعزز صحة الجهاز الهضمي.

يعزز الإحساس بالشبع ويدعم صحة القولون.

ملاحظات هامة:

يُفضل تناوله لمدة 3 إلى 5 أيام متتالية فقط.

اشرب كمية كافية من الماء خلال اليوم.

لا يُنصح به لمن يعاني من مشاكل في الأمعاء أو القولون الحساس دون استشارة الطبيب.