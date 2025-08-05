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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الميزان .. حظك اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025: حب جديد

برج الميزان
برج الميزان
حياة عبد العزيز

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته انه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطه ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025 وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية.

مشاهير برج الميزان 

محمد منير وعمرو دياب وشيرين عبد الوهاب، وعمر كمال.
 

برج الميزان وحظك اليوم  الثلاثاء 5 أغسطس 2025

لن تؤثر أي عقبة كبيرة على حياتك العاطفية اليوم. قد تواجه تحديات في حياتك المهنية، لكن اتخذ خطوات للتغلب عليها. ستأتيك الثروة. انتبه لصحتك أكثر.

برج الميزان وحظك اليوم مهنيا 

ستتلقون مكالمات جديدة لإجراء مقابلات عمل. بالنسبة لرجال الأعمال، قد تكون هناك مشاكل تتعلق بالعمل، ولكن عاجلًا أم آجلًا سيتم حلها، كما سيخوضون أيضًا رحلات عمل.  

برج الميزان اليوم عاطفياً 

إذ قد تظهر مشاكل بسيطة نتيجة تدخل صديق أو قريب. كما يجب أن تكونا مستعدين لمناقشة الأمور مع زوجكما. قد تحمل بعض النساء اليوم، بينما قد يحالف الحظ الرجال العازبون في العثور على حب جديد.

برج الميزان اليوم صحيا 

  حافظ على رطوبة جسمك واختر أطعمة مغذية للحفاظ على طاقتك. إذا شعرت بالتوتر، خذ نفسًا عميقًا أو تأملًا قصيرًا. الاستماع إلى موسيقى هادئة يُحسّن مزاجك تذكر أن بعض الأنشطة البسيطة والمنتظمة للعناية بالنفس - مثل الاستحمام بماء دافئ أو النوم مبكرًا - تدعم الصحة العامة والتناغم الداخلي

توقعات برج الميزان الفترة المقبلة 

كما سيتلقى من هم في فترة الإشعار مكالمات جديدة لإجراء مقابلات اليوم، والتي يمكنهم بناءً عليها تخطيط جدولهم الزمني. سلوكك مهم للغاية، وستثق الإدارة بحدسك عند التعامل مع المهام الجديدة. 

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