قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القصة الكاملة لحبس البلوجر سوزي الأردنية.. بلاغات وفيديوهات خادشة
أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر اليوم
أسباب استقرار الحياة الزوجية.. نصائح مهمة للشباب والفتيات
بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة بأسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
ترامب: لا نريد أن يتضور سكان غزة جوعا
أمير هشام: إمام عاشور لديه رغبة كبيرة في تمديد عقده مع الأهلي حاليا
ليست المخدرات فقط.. أمور تذهب العقل وتؤثر على الإدراك كلها حرام
نشأت الديهي: من لا يرى أن هناك مؤامرة على الوطن عليه مراجعة نفسه
ما حكم من مات وعليه دين كبير يصعب سداده؟.. الإفتاء توضح
بلافتات شكرا ترامب.. الآلاف يتظاهرون في البرازيل دعما للرئيس السابق
المال الحرام وكيفية التحلل منه.. هل يمنع قبول الدعاء ويدخل صاحبه النار؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الثور .. حظك اليوم الإثنين 4 أغسطس 2025 : تحركات مالية

برج الثور
برج الثور
حياة عبد العزيز

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الاثنين 4 أغسطس 2025 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

توقعات برج الثور وحظك اليوم الاثنين 4 أغسطس 2025

صبرك يُساعدك على إنجاز المهام بثبات، مُحققًا نتائج موثوقة يُرحب أحباؤك بلطفك، مما يُعزز ثقتهم بك. الحفاظ على روتين متوازن مع الراحة والهدايا الصغيرة سيجلب لك الرضا ويعزز ثقتك بنفسك.

توقعات برج الثور على الصعيد المهني 

استشر صديقًا أو خبيرًا موثوقًا به قبل القيام بأي تحركات مالية كبيرة، فالحذر يجلب لك الآن الأمان وراحة البال.

توقعات برج الثور صحيا

 إذا شعرت بالتعب، استرح لبضع دقائق أو أغمض عينيك وتنفس بعمق، قبل النوم، دوّن ثلاثة أمور إيجابية حدثت لك اليوم لتهدئة عقلك ومساعدتك على النوم بشكل أفضل وزيادة طاقتك.

توقعات برج الثور اليوم عاطفيا 

 أفعال اللطف الصغيرة، كمشاركة وجبة دافئة أو إرسال رسالة لطيفة، قد تعني الكثير، قد يجد الثور العازب رابطًا من خلال الاهتمامات المشتركة أو المشاريع الإبداعية، الصبر والتفهم يُساعدان على ازدهار الحب برفق، مما يؤدي إلى شراكات مُجزية وداعمة تُشعر بالأم. 

توقعات برج الثور الفترة المقبلة 

 إذا سنحت لك فرص جديدة، فكّر في مدى ملاءمتها لخططك طويلة المدى قبل الالتزام بها، تحسينات بسيطة، مثل مراجعة التفاصيل مرتين، تُعزز سمعتك. الهدوء والثبات يُظهران قيادتك ويكسبانك الثقة، مما يُمهد الطريق للتقدم المُستمر والتقدير لمهاراتك.

برج الثور حظك اليوم توقعات الابراج توقعات برج الثور الثور اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رسميًا.. الجريدة الرسمية تنشر قرارًا حكوميًا بتعديل الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة

شاكر محظور

النيابة تتسلم تقارير بحجم المعاملات المالية للبلوجر شاكر محظور

تنسيق الجامعات 2025

العلوم 80.3% والحاسبات 82.9%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

نتيجة الطالبة

جابت 24% في الثانوية وادعت تبديل ورقها والوزارة كذبتها|آمنة للتعليم: "وروني الدليل"

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. ارتفاع جميع الأعيرة بمحلات الصاغة

قبل بداية التعاملات .. سعر الذهب عيار 21 الآن الاثنين 4 أغسطس 2025

قبل بداية التعاملات.. سعر الذهب عيار 21 الآن الإثنين 4 أغسطس 2025

سوزي الأردنية

بعد انتهاء التحقيق معها.. التحفظ على سوزي الأردنية بقسم الشرطة

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الأحد 3 أغسطس 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 4 أغسطس 2025

ترشيحاتنا

هنا الزاهد

هنا الزاهد تستعيد ذكريات الطفولة في فيلم المشخصاتي

مراد مكرم

مراد مكرم يطالب بتخليد ذكرى لطفي لبيب وتحقيق حلمه

رحمة حسن

مش هسامحهم.. رحمة حسن ترفض اعتذار العياده المتسببة في سقوط شعرها

بالصور

تسريبات صادمة.. أعمار أم مكة وأم سجدة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

"أم مكة" و"أم سجدة"
"أم مكة" و"أم سجدة"
"أم مكة" و"أم سجدة"

أبرزهم مايا دياب وباميلا الكيك.. نجوم الفن يتألقون في مهرجان بياف

مايا دياب وباميلا الكيك
مايا دياب وباميلا الكيك
مايا دياب وباميلا الكيك

ناقد موضة يحرج إليسا بسبب فستانها بأحدث حفلاتها في لبنان في لبنان..صور

إليسا
إليسا
إليسا

بفستان زفاف .. مى كساب تشارك جمهورها أحدث ظهور

مي كساب
مي كساب
مي كساب

فيديو

وفاة بونجا حارس مرمى وادي دجلة

صدمة في الرياضة المصرية بعد وفاة بونجا بعد صراع مع التهاب الكبد

شاكر وتعاطي المخدرات

شاكر نمبر وان في ورطة.. القبض على محظور بسلاح ومخدرات

خبيرة أبراج تثير الجدل بـ تنبؤاتها

كوكب عطارد السبب في القبض على مشاهير التيك توك .. خبيرة أبراج تكشف السر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الوطن والمقايضة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشباب والمرأة.. شراكة وطنية في بناء برلمان المستقبل

أ.د عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: مَا بَيْنَ شِعْبِ أَبَي طَالِبِ وَشِعْبِ غَزَةِ زَمَكَانِيةٌ مَعْلُومَةٌ!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفروسية.. قيادة وحرية وانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: وجدان المصريين

المزيد