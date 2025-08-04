قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عاقبها بوصلة تعذيب.. الإعدام لقاتـ.ل نجلته الخصوص بالقليوبية
إغلاق تيك توك في مصر| هل يهدد ويربك بيئة الاستثمار الرقمي؟.. خبير يجيب
المصريين الأحرار: نخوض معركة الشيوخ.. وجولات مكثفة لمرشحي الحزب وأماناته
سعد الصغير يدلي بصوته بالدقي.. ويشارك المواطنين في سباق "السيلفي" الانتخابي
بعد مد وقت الانتخابات.. أحمد موسي: مؤشر إيجابي لحرص المواطنين على المشاركة
حجب التيك توك في مصر في هذه الحالة.. اتصالات النواب تعلن مفاجأة جديدة
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام بلباو وديا
رغم غلق اللجان بانتخابات مجلس الشيوخ.. زحام على مدارس القاهرة وقرار من الهيئة الوطنية
أحمد موسى يواصل فتح الملفات الساخنة في على مسئوليتي.. ومتابعة حية لانتخابات مجلس الشيوخ وتطورات المشهد الإقليمي
مجلس الشيوخ.. أحمد موسي: مد التصويت في هذه اللجان بسبب ارتفاع الإقبال
عقوبات رادعة.. اتصالات النواب: فرحة عارمة بين المواطنين بعد القبض على البلوجرز
غلق اللجان الفرعية المخصصة لاستقبال الناخبين بانتخابات مجلس الشيوخ وانتهاء اليوم الأول للتصويت بالداخل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد تتويجهم بميداليات دولية وأفريقية.. وزير الرياضة يكرم منتخب مصر للجمباز الفني والايقاعي

تكريم أبطال الجمباز
تكريم أبطال الجمباز
عبدالله هشام

كرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بحضور الدكتور إيهاب امين، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز الفني وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، ابطال المنتخب الوطني للجمباز الفني والايقاعي، وذلك بعد تتويجهم بالعديد من الميداليات والانجازات التي حققها لاعبو المنتخب.

أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن خالص تهانيه لأبطال مصر في الجمباز الفني والإيقاعي على ما حققوه من إنجازات مشرفة على الصعيدين الدولي والإفريقي. وأكد أن هذه النتائج المتميزة تعكس الدعم المتواصل الذي توليه الدولة للرياضة والرياضيين، وحرص الوزارة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتطوير المنظومة الرياضية وتحقيق الريادة في مختلف الألعاب.

وأضاف الدكتور صبحي أن الوزارة ستواصل العمل الجاد بالتعاون مع الاتحادات الرياضية لضمان استمرارية هذه النجاحات، وتوسيع قاعدة الممارسين للعبة الجمباز، وتأهيل المزيد من الأبطال القادرين على رفع اسم مصر عالياً في المحافل الدولية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لبناء جيل رياضي واعد.

و تم تكريم كل من "عمر العربي، جنى محمود، جودي عبد الله، عبد الرحمن عبد الحليم، أحمد المراغي، محمد منتصر، فريدة بهنسي، لينا حليقة، عالية أسامة صاحبة، ليديا بحيري، فريدة منسي".

وزير الشباب والرياضة الأهلي اتحاد الجمباز أشرف صبحي منتخب الجمباز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بعد تصديق الرئيس السيسي.. انتهاء عقود الإيجار القديم في هذا الموعد

قرارات حكومية جديدة تشمل تعديلا على الحد الأدنى للأجور

قرارات حكومية جديدة تشمل تعديلا على الحد الأدنى للأجور | تفاصيل

البلوجر محمد عبد العاطى

ألفاظ خادشة .. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر محمد عبد العاطى

السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

بعد تصديق الرئيس السيسي.. 250 جنيها زيادة في إيجار أغسطس وإخلاء فوري لهذه الشقق

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. الحاسبات 83.5% والطب البيطري 85.2% والعلوم 81.3%

هدير عبد الرازق

باي باي يا وجع السنين.. هدير عبد الرازق تكشف عن سفرها خارج مصر

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات جميع كليات المرحلة الثانية في تنسيق الجامعات 2025| علمي علوم

ترشيحاتنا

الاعلى للاعلام

رئيس الأعلى للإعلام: المشاركة في انتخابات الشيوخ واجب وطني وحق دستوري

جانب من الاجتماع

تسهيل صرف المستحقات المالية للمعلمين عبر مكاتب البريد

انتخابات مجلس الشيوخ

وزير الشباب يدلي بصوته بانتخابات مجلس الشيوخ

بالصور

احذر فاكهة الصيف.. أضرار المانجو على جسمك ومريض السكر

اضرار المانجو
اضرار المانجو
اضرار المانجو

احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025

احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025
احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025
احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025

زى المحلات .. طريقة عمل البيتزا في المنزل والطعم خيالي

البيتزا
البيتزا
البيتزا

من الأقوى في السوق السعودي؟ مقارنة بين هافال H9 وجيتور T2

هافال وجيتور
هافال وجيتور
هافال وجيتور

فيديو

إيمان عبد اللطيف

سعد الصغير يدلي بصوته بالدقي.. ويشارك المواطنين في سباق "السيلفي" الانتخابي

إيمان عبد اللطيف

سعد الصغير يدعو المصريين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

المشاجرة

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص داخل توك توك بالقاهرة

إيمان عبد اللطيف

زفة بالمتوسكلات لحث المصريين على المشاركة في انتخابات الشيوخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

بلال قتديل

بلال قنديل يكتب: تدني الأخلاق في زمن البلوجر والتيك توكرز

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الحكومية .. بين الدور المجتمعي وضغوط السوق

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: غزة بين التجويع والصفقات.. تشابك المسارات وتغيّر المواقف

المزيد