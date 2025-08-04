قبل ساعات من غلق باب القيد.. الزمالك يحسم صفقة قوية في مركز الجناح

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن اقتراب نادي الزمالك من الإعلان عن صفقة قوية في مركز الجناح الأيمن، مؤكدا أنها ستكون من العيار الثقيل قبل غلق باب القيد.

وقال “شوبير”، خلال برنامجه المذاع على راديو “أون سبورت”، إن مصدر من داخل إدارة الزمالك، أكد أن النادي أنهى الاتفاق مع اللاعب بالفعل، وجميع التفاصيل جرى حسمها، لكن الإعلان الرسمي عن الصفقة مرتبط برحيل اللاعب أحمد الجفالي، بسبب قيود عدد اللاعبين الأجانب في قائمة الفريق.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي نادي الزمالك لتعزيز صفوفه بلاعبين أصحاب جودة عالية، خاصة في المراكز الهجومية، استعدادا للموسم الجديد، والمنافسات المحلية والقارية المرتقبة.

صفقات الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية

وتمكن الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من التعاقد مع 8 صفقات جديدة، هي: المهدي سليمان، وشيكو بانزا (أنجولا)، وعمرو ناصر، وأحمد شريف، وآدم كايد (فلسطين)، وعبدالحميد معالي (المغرب)، وأحمد ربيع، ومحمد إسماعيل