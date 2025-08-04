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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعليق نارى من شوبير بشأن تعادل الأهلي مع بتروجت

شوبير
شوبير
علا محمد

علق الإعلامي أحمد شوبير على حالة الهجوم من البعض على الأهلي والجهاز الفني بقيادة ريبيرو بعد التعادل مع بتروجت مساء أمس في إطار الاستعداد لانطلاق بطولة الدوري.

وقال أحمد شوبيرعبر تصريحات اذاعية : “الأهلي عمل تجربتين وديتين في يوم واحد إمبارح، مع منتخب الشباب وفاز بهدف للاشيء وتعادل مع بتروجت 2-2 بعدما كان تقدم بهدفين للاشيء عبر ياسين مرعي ومحمد شريف، نجح مصطفى الجمل في تسجيل هدف وبعدها توفيق محمد سجل الهدف الثاني من ركلة جزءا لتنتهي أخر تجربة للأهلي قبل مباراة مودرن في الدوري بالتعادل 2-2”.

وأضاف شوبير: “آخر مرة بعد مباراة بروكسي والزمالك قلت فيريرا بيجرب وبلاش هجوم على الفريق، وكذلك ريبيرو بيجرب وأنا قلت لكم إن تشكيل مباراة بتروجت قد يكون هو الأقرب لبداية الدوري، ولسه لما إمام عاشور يرجع للملعب بالسلامة”.
 

وختم :"لكن نعمل بقه مندبة عشان التعادل 2-2 وإن الماتشات اللي فاتت كانت أي كلام وملهاش لازمة، مفيش حاجة اسمها الكلام كده، فيه حاجة اسمها مدرب بيجرب وبيشوف الأفضل في كل المراكز لغاية ما الدنيا تظبط معاه في كل المراكز".

الإعلامي أحمد شوبير الأهلي ريبيرو بتروجت بطولة الدوري منتخب الشباب ياسين مرعي

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