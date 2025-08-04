أحمد شوبير يزف بشرى لجماهير الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق عن صفقة مدوية جديدة فى الزمالك من المنتظر الكشف عنها خلال الايام القادمة.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية : “عدي الدباغ سمعنا كلام كثير هيروح الأهلي لأ الزمالك، لأ الدباغ وصل بالفعل القاهرة والنهاردة الكشف الطبي وسيتم اليوم الإعلان عن الصفقة وهيتمرن مع الفريق وخلاص كده الزمالك بيقفل الميركاتو بتاعه تمامًا”.

وتابع شوبير: “هيتبقى فقط الجناح الأيمن وده هيكون لاعب أجنبي مميز بحسب مصدر داخل نادي الزمالك والاتفاق معه تم خلاص وهيكون مفاجأة مدوية»”.



وأضاف شوبير: “في الزمالك حاليا بيحاولوا يسوقوا أحمد الجفالي وبعدها هيعلنوا عن صفقة الجناح اليمين وهيكون لاعب حاجة جامدة جدا وفقا لمعلومات من داخل نادي الزمالك”.

وختم :" الزمالك ضم الثنائي آدم كايد وعدي الدباغ من فلسطين وعشان كده مش هيتحسبوا من الأجانب".