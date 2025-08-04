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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فيريرا يحدد موقف الدباغ بالزمالك من دخول قائمة مباراة سيراميكا كليوباترا

عدى الدباغ
عدى الدباغ
علا محمد

كشف الاعلامى أحمد حسن عن تفاصيل جديدة بشأن تحديد موقف  عدى الدباغ صفقة الزمالك من دخول قائمة مباراة سيراميكا كليوباترا .

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك :"البلجيكي يانيك فيريرا يحدد موقف الدباغ من دخول قائمة مباراة سيراميكا وفقا لحالة اللاعب الفنية والبدنية".

وصل الفلسطيني عدي الدباغ، مهاجم فريق شارلروا البلجيكي، إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، تمهيدًا لإتمام إجراءات انضمامه رسميًا إلى صفوف الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد مصدر داخل القلعة البيضاء أن إدارة الزمالك أنهت الاتفاق مع اللاعب على كافة بنود التعاقد، على أن يمتد عقده لمدة 4 مواسم، مقابل سداد قيمة الصفقة البالغة 350 ألف دولار لصالح ناديه البلجيكي.

أرقام عدي الدباغ صفقة الزمالك الجديدة

لعب الدباغ مع فريق شارلروا البلجيكي 44 مباراة بجميع المباريات سجل خلالهم 7 أهداف وصنع 3 أهداف

أما مع منتخب فلسطين لعب البداغ 45 مباراة دولية سجل خلالها 16 هدف وصنع 5 أخرين

خاض الدباغ عدد من التجارب الأخرى مثل تواجده مع أندية أروكا البرتغالي ولعب 45 مباراة وسجل 15 هدف وصنع هدف وحيد وتعتبر التجربة الأفضل للاعب في مشواره .

كما لعب الدباغ في الدوري الكويتي مع كاظمة والقادسية والعربي.

ويبلغ الدباغ من العمر 26 عامًا، وينتهي تعاقده مع شارلروا بنهاية الموسم المقبل، إلا أن الزمالك نجح في الحصول على موافقة النادي البلجيكي على رحيله هذا الصيف.

ويأتي التحرك لضم الدباغ في إطار سعي الزمالك لتدعيم خط هجومه، على الرغم من التعاقد مؤخرًا مع ثنائي فاركو عمرو ناصر وأحمد شريف، بالإضافة إلى تواجد ناصر منسي، في ظل اتجاه النادي للاستغناء عن المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري خلال الميركاتو الحالي.

الاعلامى أحمد حسن عدى الدباغ مباراة سيراميكا شارلروا البلجيكي الزمالك الجديدة فاركو

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