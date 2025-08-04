محافظ الإسماعيلية يتابع انتخابات الشيوخ من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ

حرص اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، على متابعة انتخابات مجلس الشيوخ، التي انطلقت اليوم الإثنين وتستمر حتى غد الثلاثاء، من خلال غرفة العمليات المخصصة بالشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة.

وحضر في غرفة العمليات المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، المستشار القانوني عيد نصيف، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وتابع المحافظ مع رؤساء المراكز والمدن مواعيد فتح كافة اللجان الانتخابية، موجهًا بتوفير كافة سبل الراحة للناخبين، وبسرعة إزالة أي معوقات قد تعرقل سير العملية الانتخابية، مع التأكيد على الالتزام بالحياد التام وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المرشحين.