بعد جدل طويل.. نجم كبير يحسم مصيره مع ريال مدريد

حسم النجم البرازيلي فينيسيوس الجدل المثار حول مستقبله مع نادي ريال مدريد الإسباني، بعد أن ارتبط اسمه مؤخراً بعدة عروض للرحيل، خاصة من أندية سعودية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة ماركا الإسبانية، فقد قرر اللاعب العودة والانتظام في تدريبات ريال مدريد التي تنطلق غدًا الإثنين، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد 2025/2026.

وأوضحت الصحيفة أن فينيسيوس قرر الاستمرار مع "الملكي" بشكل طبيعي، رغم غموض مستقبله الفني داخل الفريق، في ظل التوقعات برغبة النادي في تقييم مستواه قبل اتخاذ قرار بشأن تجديد العقد.

ويذكر أن عقد فينيسيوس الحالي مع ريال مدريد يمتد حتى نهاية موسم 2027، في وقت لا تزال فيه عدة أندية تسعى لضمه خلال الفترة المقبلة، ما يُبقي الباب مفتوحاً لسيناريوهات عدة، حسب أدائه في الموسم الجديد.