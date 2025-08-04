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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بالصور..غرفة عمليات الوفد تتابع سير التصويت في انتخابات الشيوخ

غرفة عمليات الوفد تتابع سير التصويت في انتخابات الشيوخ
غرفة عمليات الوفد تتابع سير التصويت في انتخابات الشيوخ
معتز الخصوصي

بناء علي توجيهات الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد 
بدأت غرفة العمليات المركزية لحزب الوفد برئاسة الدكتور ياسرالهضيبي، السكرتير العام للحزب، وعضو مجلس الشورى، في متابعة سير عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك في مختلف مراكز ومدن الجمهورية.


وتضم الغرفة في عضويتها كلا من: المهندس محمد الزاهد، عضو الهيئة العليا والمكتب التنفيذي، و الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، والهيئة العليا، والمستشار صفوت عبد الحميد، عضو الهيئة العليا، والمهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا، ، والمهندس حمدي قوطة، عضو الهيئة العليا، ومحمد أبو العينين، عضو اللجنة النوعية للشئون التشريعية، وصلاح توفيق، مدير مكتب رئيس الحزب، وأحمد عزت، مدير المقر، وأسماء شعلان، مدير مكتب رئيس الحزب، وعلي حسن، مدير شئون العضوية.
وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في تمام الساعة التاسعة صباحًا من اليوم الإثنين، 4 أغسطس 2025، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.


ومن جابنه، أكد الدكتور ياسر الهضيبي، السكرتير العام لحزب الوفد، أن الغرفة تتابع سير العملية الانتخابات على مدار الساعة، مضيفا، أن هناك مرشحين أثنين في انتخابات الشيوخ عن الوفد في القائمة الوطنية، واربعة مرشحين فردي.
وأضاف الدكتور الهضيبي، أن الغرفة المركزية للحزب تتابع أيضا كافة التطورات الخاصة بالعملية الانتخابية، لضمان انتظامها وسيرها بشكل ديمقراطي وشفاف، مع تذليل أي عقبات قد تواجه الناخبين أو القائمين على العملية الانتخابية.
وقال السكرتير العام لحزب الوفد، إن حزب الوفد يواصل جهوده في دعم المشاركة الإيجابية للمواطنين، وحثهم على التوافد للإدلاء بأصواتهم، تأكيدًا على الدور الوطني في بناء مؤسسات الدولة واستكمال الاستحقاقات الدستورية.
ويشرف على الانتخابات 9500 قاضٍ من قضايا الدولة والنيابة الإدارية، مع متابعة مستمرة من وسائل الإعلام والمنظمات الحاصلة على تصاريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتُعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ بتاريخ 12 أغسطس، وتبدأ انتخابات الإعادة يومي 25 و26 في الخارج، ويومي 27 و28 في الداخل، على أن تُعلن النتيجة النهائية للانتخابات في 4 سبتمبر المقبل.

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