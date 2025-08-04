هشام الحصرى يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ.. ويؤكد: مشاركة المواطنين ضرورة وطنية

أدلي النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك في لجنة انتخابات بقريته بقرية ميت غراب بالدقهلية.

وقال الحصرى في تصريحات صحفية له علي هامش التصويت في الانتخابات، أن المشاركة فى العملية الانتخابية واجب وطني يدعم استقرار الوطن واستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وأضاف إن انتخابات مجلس الشيوخ تعد استحقاق دستورى هام لاستكمال بناء مؤسسات الدولة، وأن المشاركة في هذه الانتخابات فرصة حقيقية وضرورة وطنية لتفعيل دور المواطنين في صنع القرارات بالبلاد، مشيرا إلي أن حسن اختيار أعضاء مجلس الشيوخ يساعد في الاستفادة من الخبرات الكبيرة في مختلف التخصصات في تقديم رؤية واقتراحات هامة تساعد في دعم خطوات التنمية.

وتابع أن مجلس الشيوخ يسعى لتقديم رؤية ثاقبة وموضوعية للتشريعات المقترحة قبل إصدارها، مما يضمن توافقها مع مصالح الوطن والمواطنين، وكذلك يناقش القضايا والدراسات الهامة التى تساعد في مواجهة التحديات.



ودعا الحصرى جميع المواطنين إلى ممارسة حقهم الدستوري والتوجه إلى صناديق الاقتراع، قائلا، إن صوت كل فرد منا له قيمة وأهمية، ومشاركتكم هي الضمانة والقوة على هذه العملية الديمقراطية.