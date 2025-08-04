قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شهيدان وعدة إصابات في قصف للاحتلال شمال مدينة غزة
عاقبها بوصلة تعذيب.. الإعدام لقاتـ.ل نجلته الخصوص بالقليوبية
إغلاق تيك توك في مصر| هل يهدد ويربك بيئة الاستثمار الرقمي؟.. خبير يجيب
المصريين الأحرار: نخوض معركة الشيوخ.. وجولات مكثفة لمرشحي الحزب وأماناته
سعد الصغير يدلي بصوته بالدقي.. ويشارك المواطنين في سباق "السيلفي" الانتخابي
بعد مد وقت الانتخابات.. أحمد موسي: مؤشر إيجابي لحرص المواطنين على المشاركة
حجب التيك توك في مصر في هذه الحالة.. اتصالات النواب تعلن مفاجأة جديدة
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام بلباو وديا
رغم غلق اللجان بانتخابات مجلس الشيوخ.. زحام على مدارس القاهرة وقرار من الهيئة الوطنية
أحمد موسى يواصل فتح الملفات الساخنة في على مسئوليتي.. ومتابعة حية لانتخابات مجلس الشيوخ وتطورات المشهد الإقليمي
مجلس الشيوخ.. أحمد موسي: مد التصويت في هذه اللجان بسبب ارتفاع الإقبال
عقوبات رادعة.. اتصالات النواب: فرحة عارمة بين المواطنين بعد القبض على البلوجرز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس حزب الاتحاد يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بمدرسة صلاح الدين اللغات

رئيس حزب الاتحاد يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ
رئيس حزب الاتحاد يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ
عبد الرحمن سرحان

أدلى المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك داخل لجنته الانتخابية بمدرسة صلاح الدين الرسمية للغات بالقاهرة الجديدة.

وفي تصريحات صحفية عقب التصويت، أشار صقر، إلى أن مشاركة المواطنين في هذا الاستحقاق تعكس إدراكهم العميق لأهمية المرحلة، مؤكدًا أن صناديق الاقتراع هي الطريق الدستوري والقانوني لبناء مؤسسات قوية تدعم الدولة في مواجهة التحديات.

وقال رئيس حزب الاتحاد: "نحن لا ننتخب فقط أعضاء لمجلس تشريعي، بل نُعبّر عن تمسكنا بالدولة ودستورها، ونؤكد على استمرار المسار الديمقراطي"، مضيفًا أن مجلس الشيوخ يمثل مساحة مهمة لتعميق الحوار السياسي والتشريعي وتقديم رؤى داعمة لصالح الوطن والمواطن.

وفي السياق ذاته، أدلى محمد الشورى، نائب رئيس حزب الاتحاد، بصوته في مقر لجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد أحمد محمود مصطفى لطفي في منطقة التجمع الأول، مشددًا على أن المشاركة الواسعة من جميع الفئات العمرية والاجتماعية تعكس وعي الشعب المصري، وحرصه على تعزيز الاستقرار ودعم مؤسسات الدولة الوطنية.

رضا صقر رئيس حزب الاتحاد انتخابات مجلس الشيوخ 2025 ازاي اعرف لجنتي موعد فتح اللجان الانتخابية صناديق الاقتراع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بعد تصديق الرئيس السيسي.. انتهاء عقود الإيجار القديم في هذا الموعد

قرارات حكومية جديدة تشمل تعديلا على الحد الأدنى للأجور

قرارات حكومية جديدة تشمل تعديلا على الحد الأدنى للأجور | تفاصيل

البلوجر محمد عبد العاطى

ألفاظ خادشة .. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر محمد عبد العاطى

السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

بعد تصديق الرئيس السيسي.. 250 جنيها زيادة في إيجار أغسطس وإخلاء فوري لهذه الشقق

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. الحاسبات 83.5% والطب البيطري 85.2% والعلوم 81.3%

هدير عبد الرازق

باي باي يا وجع السنين.. هدير عبد الرازق تكشف عن سفرها خارج مصر

تنسيق الجامعات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

ترشيحاتنا

بدر رجب

خاص| شكوي أولياء الأمور تهدد اختيار العناصر المميزة داخل البنك الأهلي

يوسف نادر

تأكيدا لصدى البلد.. الاتحاد السكندري يعلن التعاقد مع حارس بيراميدز

منتخب مصر للشباب

منتخب مصر للشباب يواجه المغرب وديا استعدادا لكأس العالم تحت 20 عاما

بالصور

احذر فاكهة الصيف.. أضرار المانجو على جسمك ومريض السكر

اضرار المانجو
اضرار المانجو
اضرار المانجو

احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025

احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025
احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025
احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025

زى المحلات .. طريقة عمل البيتزا في المنزل والطعم خيالي

البيتزا
البيتزا
البيتزا

من الأقوى في السوق السعودي؟ مقارنة بين هافال H9 وجيتور T2

هافال وجيتور
هافال وجيتور
هافال وجيتور

فيديو

إيمان عبد اللطيف

سعد الصغير يدلي بصوته بالدقي.. ويشارك المواطنين في سباق "السيلفي" الانتخابي

إيمان عبد اللطيف

سعد الصغير يدعو المصريين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

المشاجرة

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص داخل توك توك بالقاهرة

إيمان عبد اللطيف

زفة بالمتوسكلات لحث المصريين على المشاركة في انتخابات الشيوخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

بلال قتديل

بلال قنديل يكتب: تدني الأخلاق في زمن البلوجر والتيك توكرز

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الحكومية .. بين الدور المجتمعي وضغوط السوق

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: غزة بين التجويع والصفقات.. تشابك المسارات وتغيّر المواقف

المزيد