رئيس حزب الاتحاد يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بمدرسة صلاح الدين اللغات

أدلى المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك داخل لجنته الانتخابية بمدرسة صلاح الدين الرسمية للغات بالقاهرة الجديدة.

وفي تصريحات صحفية عقب التصويت، أشار صقر، إلى أن مشاركة المواطنين في هذا الاستحقاق تعكس إدراكهم العميق لأهمية المرحلة، مؤكدًا أن صناديق الاقتراع هي الطريق الدستوري والقانوني لبناء مؤسسات قوية تدعم الدولة في مواجهة التحديات.

وقال رئيس حزب الاتحاد: "نحن لا ننتخب فقط أعضاء لمجلس تشريعي، بل نُعبّر عن تمسكنا بالدولة ودستورها، ونؤكد على استمرار المسار الديمقراطي"، مضيفًا أن مجلس الشيوخ يمثل مساحة مهمة لتعميق الحوار السياسي والتشريعي وتقديم رؤى داعمة لصالح الوطن والمواطن.

وفي السياق ذاته، أدلى محمد الشورى، نائب رئيس حزب الاتحاد، بصوته في مقر لجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد أحمد محمود مصطفى لطفي في منطقة التجمع الأول، مشددًا على أن المشاركة الواسعة من جميع الفئات العمرية والاجتماعية تعكس وعي الشعب المصري، وحرصه على تعزيز الاستقرار ودعم مؤسسات الدولة الوطنية.