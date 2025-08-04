أمين حزب الريادة: المشاركة في انتخابات الشيوخ موقف وطني يعكس وعي المصريين ومسؤوليتهم

صرح المهندس إياد الخولي، أمين حزب الريادة بمحافظة القليوبية، أن المشاركة الفعّالة في انتخابات مجلس الشيوخ تمثل موقفًا وطنيًا بالغ الأهمية، وتجسيدًا حقيقيًا لوعي الشعب المصري بدوره ومسؤوليته في الحفاظ على استقرار الدولة ودعم مؤسساتها في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن.

وأضاف الخولي أن صوت المواطن هو حجر الأساس في بناء الديمقراطية، وهو الوسيلة الحقيقية للتغيير الإيجابي والتأثير في صياغة السياسات العامة، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ يُعد من الركائز الأساسية في العملية التشريعية، وله دور فاعل في دعم ومراجعة مشروعات القوانين، بما يخدم مصالح المواطن ويحقق التوازن المؤسسي.

وأشار إلى أن حزب الريادة أطلق حملة موسعة على مستوى محافظة القليوبية للتوعية بأهمية النزول والمشاركة في الانتخابات، من خلال لقاءات جماهيرية وندوات تثقيفية في المدن والقرى، إيمانًا منه بأن المشاركة لا تقتصر على مجرد الإدلاء بالصوت، بل تعكس روح الانتماء والحرص على مستقبل الوطن.

وأوضح الخولي أن تمكين الشباب والمرأة يأتي على رأس أولويات الحزب، مؤكدًا أن مشاركة هذه الفئات في العملية السياسية تمثل قوة دفع حقيقية نحو مستقبل أكثر استقرارًا وتقدمًا. ودعا الجميع إلى تحمّل المسؤولية الوطنية والمشاركة بكثافة في هذا الاستحقاق الهام.

واختتم أمين حزب الريادة بمحافظة القليوبية تصريحه بدعوة المواطنين إلى النزول والمشاركة الفعّالة، مؤكدًا أن مصر في أمسّ الحاجة الآن إلى التكاتف والوعي، وأن كل صوت في صندوق الاقتراع هو خطوة إلى الأمام نحو دولة ديمقراطية قوية ترتكز على إرادة أبنائها.