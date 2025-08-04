إيهاب أمين: الجمباز المصري على الطريق الصحيح.. وفخور بما تحقق

أقام الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، حفل تكريم للاعبي المنتخب الوطني أصحاب النجاحات والإنجازات، في أحد الفنادق بمصر الجديدة، في حضور عدد من الشخصيات الرياضية الهامة.

وشهد الحفل حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من رؤساء الأندية وممثلي أعضاء الجمعية العمومية، ومجلس إدارة الاتحاد المصري، بالإضافة للاعبي المنتخبات الوطنية في جميع المراحل العمرية.

وأكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز عن سعادته وفخره بما حققه الجمباز المصري خلال الأشهر الماضية مشيرًا إلى أن هذه النجاحات هي ثمار مجهود السنوات الماضية ونتيجة خطة مدروسة ومتابعة دقيقة من الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي.

وتابع "أمين" أن ما تحقق هو نتيجة لمشروع كبير استمر ما يقارب السبعة سنوات من الجهد المتواصل لمجلس إدارة يعمل باجتهاد معليًا اسم مصر فوق أي اعتبارات وهو ما تكلل بتواجدنا على منصات التتويج العالمية.

وأضاف رئيس اتحاد الجمباز أن مصر تعمل على تطوير كافة النواحي سواء الفنية أو الإدارية أو خلق كوادر في الاتحادات القارية والدولية وهو ما نتج عنه حصول مصر على شرف استضافة اجتماع المكتب التنفيذي والاستشاري للاتحاد الدولي للجمباز خلال شهر مايو 2026 في مدينة شرم الشيخ، وهو ما يؤكد الثقة الكبيرة التي يحظي بها اتحاد الجمباز من الاتحاد الدولي للعبة.

وأوضح إيهاب أمين، أن الجمباز المصري بات يمتلك حاليا كافة مقومات النجاح، وقادرا على صنع المزيد من الإنجازات والنجاحات، وأن الطموح المصري لا حدود له على كافة المسستويات.

وشهد الحفل تكريم كل من،"عمر العربي، جنى محمود، جودي عبد الله، عبد الرحمن عبد الحليم، أحمد المراغي، محمد منتصر، فريدة بهنسي، لينا حليقة، عالية أسامة صاحبة، ليديا بحيري، فريدة منسي".

وحقق الجمباز المصري عدد كبير من النجاحات خلال الفترة الماضية، من خلال حصد عدد من الميداليات في كؤوس وبطولات العالم بمختلف فروع اللعبة، بالإضافة للتربع على عرش القارة الأفريقية بفارق كبير عن باقي الدول، بالإضافة لاستضافة وتنظيم عدد كبير من البطولات العالمية بنجاح غير مسبوق.