حماة الوطن: مشهد انتخابات مجلس الشيوخ يتميز بالتحضر والانضباط

أكد الدكتور عمرو سليمان، المتحدث باسم حزب حماة الوطن، أن الإقبال على التصويت حتى منتصف اليوم كان جيدا، متوقعا زيادة الإقبال بشكل أكبر خلال النصف الثاني من اليوم، لأن المواطنين ينتهزون فترة ما بعد ساعات العمل للإدلاء بأصواتهم.

وقال عمرو سليمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن غرفة العمليات بالهيئة الوطنية للانتخابات تتابع مجريات التصويت على مدار الساعة بدقة ورصد مستمر.

وتابع المتحدث باسم حزب حماة الوطن، أنه حتى هذه اللحظة لم تُسجل أي مخالفات، مؤكدًا أن المشهد يتميز بالتحضر والانضباط في مختلف أنحاء الدولة.

وأشار عمرو سليمان إلى أن سير العملية الانتخابية منذ انطلاقها صباح اليوم يسير بشكل منتظم داخل مختلف مراكز الاقتراع المنتشرة على مستوى الجمهورية.