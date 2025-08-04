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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تفاعل سريع لتمركزات الفرق الطبية للتعامل مع حالتى إعياءأمام لجنتى انتخابات بأسوان

انتخاباب مجلس الشيوخ
انتخاباب مجلس الشيوخ
محمد عبد الفتاح

شهدت لجنتين من اللجان الانتخابية فى أسوان تفاعل سريع ومباشر من تمركزات الفرق الطبية المتواجدة أمام اللجان حيث تم التدخل والتعامل مع  حالتي إعياء منفصلتين أثناء عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025.

حيث تعرض مواطن ف إحدى اللجام الإنتخابية لحالة إعياء أثناء الإدلاء بصوته ما استدعى تدخل سيارة الإسعاف المتمركزة في محيط اللجنة،و تم نقله إلى الوحدة الصحية بالمنطقة لتلقي العلاج اللازم.

وفي لجنة أخرى تعرضت إحدى السيدات أيضاً لحالة إعياء داخل اللجنة، وتولت الفرقة الطبية المتواجدة في المدرسة تقديم الإسعافات الأولية لها في المكان.

وتبين أن التدخل السريع ساهم في استقرار الحالتين،  تستمر العملية الانتخابية داخل اللجان وسط حضور منتظم وإشراف طبى. 

تفاعل سريع

فيما شهدت لجان انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بأسوان مشاركة فعالة من الإخوة الأقباط الذين حرصوا على التوافد علي مقار الاقتراع منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، مؤكدين أن صوتهم الانتخابي واجب وطني يرتبط بروح المواطنة والانتماء لمصر.

بينما تتواصل المشاهد المضيئة داخل اللجان الإنتخابية فى محافظة أسوان حيث حرص العديد من ذوى الهمم على التوجه إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 ، مؤكدين أن الإعاقة لن تكون عائق لهم أمام ممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم في انتخابات مجلس الشورى .

وقال السيد أحمد عبدالله 70 عاما أحد الناخبين من ذوي الهمم أثناء خروجه من لجنة التصويت بمدرسة عبدالمجيد حسين بمدينة أسوان " أنا جيت بنفسي رغم الجو الحر والتحديات، لأني حريص على المشاركة السياسية، واخترت اللي يمثلني ويعبر عن صوتي"، لأن وطننا الغالى مصر يستحق من الجميع المشاركة الفعالة في بناء مستقبله.

وأشاد بتيسير الإجراءات داخل اللجنة الانتخابية وسهولة الدخول والخروج ، وهو الذى يستحق الشكر لكل من ساهم في توفير بيئة ملائمة تُمكن ذوي الاحتياجات الخاصة من الإدلاء بأصواتهم بكل كرامة واحترام.

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