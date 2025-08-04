المصرية لحقوق الإنسان: الدولة نجحت في إجراء انتخابات الشيوخ بموعدها.. وإقبال كبير من الشباب

علق عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على سير العلمية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 .

وقال عصام شيحة في تصريحات له على قناة " المحور "، :" الدولة المصريةنجحت في إجراء انتخابات الشيوخ في موعدها ".

وتابع عصام شيحة :" التربص بالدولة المصرية من الخارج دفع عدد كبير من فئات المجتمع للخروج من اجل التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ ".



واكمل عصام شيحة :" لاحظنا إقبالا كبيرا من السيدات على المقار الانتخابية في مختلف محافظات الجمهورية ".



ولفت عصام شيحة :" لاحظنا إقبالا كبيرا من كبار السن فور فتح مراكز الاقتراع ، كما شارك قطاع كبير من الشباب في العملية الانتخابية ".

