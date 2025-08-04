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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المصرية لحقوق الإنسان: الدولة نجحت في إجراء انتخابات الشيوخ بموعدها.. وإقبال كبير من الشباب

انت
انت
هاني حسين

علق عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على سير العلمية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 .

وقال عصام شيحة في تصريحات له على قناة " المحور "، :" الدولة المصريةنجحت في إجراء انتخابات الشيوخ في موعدها ".

وتابع عصام شيحة :" التربص بالدولة المصرية من الخارج دفع عدد كبير من فئات المجتمع للخروج من اجل التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ ".


واكمل عصام شيحة :" لاحظنا إقبالا كبيرا من السيدات على المقار الانتخابية في مختلف محافظات الجمهورية ".


ولفت عصام شيحة :" لاحظنا إقبالا كبيرا من كبار السن فور فتح مراكز الاقتراع ، كما شارك قطاع كبير من الشباب في العملية الانتخابية ". 
 

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