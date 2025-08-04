انتخابات الشيوخ بالسويس تشهد إقبالا واسعا من مختلف فئات المجتمع

قالت ندى سرور مراسلة قناة إكسترا نيوز من محافظة السويس، إنّ عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025 انطلقت بشكل منتظم في محافظة السويس، وتحديدًا في حي الأربعين أمام مدرسة محمود سامي البارودي، التي تتميز بكثافة سكانية عالية.

وأضافت خلال تصريحات عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ اللجان فتحت أبوابها منذ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساءً، على مدار يومين متتاليين، مع حضور مكثف للمواطنين الذين بدأوا في التوافد مبكرًا للإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الدستوري الهام.

وتابعت، أنّ محافظة السويس تضم 9 مرشحين يتنافسون على مقعد واحد، ويوجد لجنة عامة واحدة و41 لجنة فرعية لتيسير عملية التصويت.

وأشادت بوجود تنظيم دقيق داخل لجان التصويت في مدرسة محمود سامي البارودي، حيث تم رفع كفاءة الطرق وأعمدة الإنارة، إضافة إلى توفير مقاعد مخصصة لذوي الهمم وكبار السن، بالإضافة إلى وجود مظلات لحماية المواطنين من أشعة الشمس، مما يعكس الاهتمام الكبير براحة الناخبين خلال الإدلاء بأصواتهم.

وأكّدت ندى سرور أن العملية الانتخابية تسير دون أية عقبات أو مشاكل، مشيرة إلى أن الحضور يشمل مختلف فئات المجتمع من كبار السن، وذوي الهمم، والشباب، الذين يدلون بأصواتهم في جو يسوده النظام والتنظيم، مشددةً، على أن شوارع حي الأربعين الرئيسية تشهد حركة تصويت كثيفة دون وجود أية معوقات تعوق المواطنين عن أداء واجبهم الانتخابي.