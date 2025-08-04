تزايد عدد الناخبين في قنا بعد انخفاض الحرارة.. والمرأة تحضر بقوة| فيديو

أكد شمس الدين العربي، مراسل قناة "صدى البلد" من قنا، أن هناك بَطَلان لمشهد انتخابات مجلس الشيوخ، هما “ضباط الشرطة” و"المرأة المصرية"، وخاصة المرأة داخل محافظة قنا، التي دائما ما تشارك في الاستحقاقات الدستورية.

وقال، ضمن التغطية الخاصة التي يقدمها الإعلامي أحمد موسى لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، عبر برنامج "على مسئوليتي"، إن درجات الحرارة مرتفعة اليوم، وبعد انكسار الموجة الحارة؛ بدأت السيدات في النزول للإدلاء بأصواتهن، موضحًا أن المرأة المصرية لها دور كبير في العملية الانتخابية.

وأضاف أن محافظة قنا بها كتلة تصويتية 2 مليون و200 ألف و369 ناخبا، وهناك 24 مرشحا على 3 مقاعد فردية و3 مقاعد بنظام القائمة، والشعب المصري عازم على المضي قدمًا للنهوض بدولة قوية قادرة على التنمية المستدامة.