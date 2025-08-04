مُتابِعَة أجنبية لانتخابات الشيوخ: عُرس ديمقراطي لم أشاهده من قبل.. فيديو

قال فتاة أجنبية من المتابعات لانتخابات مجلس الشيوخ، وتدعى “جوليا”، إنها لم تتوقع هذا الكم الكبير من المشاركين، موضحة أنها فوجئت بالأعداد الغفيرة التي حضرت، واصفة الحدث بأنه "عرس انتخابي لم تره من قبل".

وقالت، خلال لقائها مع مراسل قناة "صدى البلد" محمد هاني، ضمن التغطية الخاصة التي يقدمها الإعلامي أحمد موسى لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 عبر برنامج "على مسئوليتي"، إنها ستتابع وتسجل كل ما يجري في الانتخابات على مدار يومين.

وأضافت أن العملية الانتخابية تسير بسلاسة تامة، مشيرة إلى أن زيارة مصر كانت حلمًا يراودها منذ طفولتها، وأنها سعيدة بتحقيق هذا الحلم.

وأكدت جوليا أن الحضارة بدأت في مصر وستنتهي فيها، موضحة أنها كانت ترسم الأهرامات ومعالم الحضارة المصرية منذ الصغر.