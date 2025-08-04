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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

انتخابات الشيوخ.. مراسلة «القاهرة الإخبارية»: منافسة قوية في الجيزة ومشاركة لافتة من المواطنين

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
عادل نصار

قالت زينب شبل، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إن محافظة الجيزة، التي تُعد ثاني أكبر كتلة تصويتية بعد القاهرة، تشهد منافسة قوية بين الأحزاب السياسية والمستقلين في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وأضافت شبل، خلال تغطيتها من إحدى اللجان الفرعية، أن الناخبين أعربوا عن حرصهم الشديد على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، إيمانًا منهم بأهمية مجلس الشيوخ في دعم الحياة السياسية وتعزيز المشاركة المجتمعية.

وأوضحت أن مجلس الشيوخ يضطلع بدور أساسي في مناقشة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تُحال إليه من رئاسة الجمهورية أو مجلس النواب أو الحكومة، حيث يقوم بدراستها وتقديم توصيات بشأنها، قبل أن تُعاد إلى مجلس النواب للتصويت واتخاذ القرار النهائي.

وأكدت شبل أن العملية الانتخابية تأتي وسط حراك سياسي ومجتمعي واسع، يعكس تطلع المواطنين إلى تمثيل برلماني أكثر فاعلية خلال المرحلة المقبلة، لافتة إلى أن عدد المرشحين المتنافسين على مستوى الجمهورية يبلغ نحو 469 مرشحًا يتنافسون على 200 مقعد.

محافظة الجيزة كتلة تصويتية مجلس الشيوخ 2025 الشيوخ 2025

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