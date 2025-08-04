الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط يُدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

في لفتة وطنية تعبّر عن الالتزام بالمسؤولية، توجَّه نيافة الحبر الجليل الأنبا ثاؤفيلس، أسقف منفلوط وتوابعها، إلى لجنته الانتخابية، حيث أدلى بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥، دعمًا للاستحقاق الدستوري، وتشجيعًا لأبناء إيبارشيته على المشاركة الإيجابية في هذا الواجب الوطني.

تعزيز الوعي الوطني

وفي إطار دعم نيافته للمشاركة المجتمعية والوطنية، قام بزيارة عدد من قرى الدوائر الانتخابية لتشجيع الأهالي على ممارسة حقهم في التصويت.

تُؤكِّد هذه المواقف الدور الفعّال للكنيسة في تعزيز الوعي الوطني، وترسيخ قيم المواطنة والانتماء.

كما توجَّه نيافة الأنبا متاؤس، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بالجبل الشرقي بأخميم، إلى لجنة مدرسة السلاموني الابتدائية القديمة، اليوم، حيث أدلى بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ.

ورافق نيافته عددٌ من الآباء رهبان الدير.