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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الأعلى للإعلام: المشاركة في انتخابات الشيوخ واجب وطني وحق دستوري

الاعلى للاعلام
الاعلى للاعلام
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أدلى المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بلجنته الانتخابية في مدرسة نهضة مصر الرسمية بـ6 أكتوبر.
وعقب إدلائه بصوته، دعا رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المواطنين إلى المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، والإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات، لكي يكون المجلس القادم معبرًا عن إرادة المواطنين، خاصةً أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني وحق دستوري لجميع أبناء الشعب المصري.
وأوضح المهندس خالد عبدالعزيز أن المشاركة الفعّالة في الانتخابات تبعث برسالة إلى العالم أجمع وتعكس ما تعيشه مصر من أمن واستقرار، والتطلع إلى مستقبل أفضل للوطن، واستكمال مسيرة التنمية، وصولًا إلى تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة في شتى المجالات.

الانتخابية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نهضة مصر الرسمية

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