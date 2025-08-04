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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مشاركة واسعة في انتخابات الشيوخ بالغربية.. والمحافظ: ما شهدناه تتويج لأسابيع من العمل الميداني

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

اختتمت محافظة الغربية مساء اليوم الاثنين، فعاليات اليوم الأول من التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والذي شهد مشاركة واسعة من المواطنين منذ الصباح الباكر وحتى إغلاق اللجان في التاسعة مساءً، وسط أجواء تنظيمية وانضباط كامل داخل وحول المقار الانتخابية.

دعم محافظ الغربية 

وأكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن المشهد الانتخابي الذي شهدته المحافظة اليوم هو ثمرة أسابيع من العمل الميداني والاستعدادات المكثفة، والتي شملت جولات تفقدية واسعة له قبل انطلاق الانتخابات في مختلف المراكز والمدن والأحياء، لمراجعة جاهزية اللجان الانتخابية وتوفير كافة التسهيلات والخدمات اللازمة للناخبين، فضلًا عن متابعة خطة التأمين والتجهيزات اللوجستية.

وأشار المحافظ إلى أنه منذ انطلاق التصويت صباح اليوم، واصل جولاته الميدانية في عدد من اللجان الانتخابية بمدن ومراكز المحافظة، من بينها أحياء طنطا وكفر الزيات، للوقوف على انتظام العمل داخل اللجان وتوافر كافة الإمكانات، إلى جانب المتابعة اللحظية من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

جولات ميدانية 

كما نوه اللواء الجندي إلى الجولات التي قام بها كل من الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور السكرتير العام، والمهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، في مختلف المراكز والمدن، لمتابعة سير العملية الانتخابية والتأكد من جاهزية اللجان، والتواصل المباشر مع رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء اللجان للتعامل الفوري مع أي احتياجات.

حصر نشاط اللجان الانتخابية

وأوضح المحافظ أن اللجان البالغ عددها 654 لجنة انتخابية كانت جاهزة بالكامل من حيث الإضاءة ومصادر الطاقة الاحتياطية والمظلات ومناطق الانتظار المجهزة بكراسي لخدمة كبار السن وذوي الإعاقة، فضلًا عن جاهزية أطقم العمل القضائية والإدارية، وتوافر فرق الإسعاف والدعم الطبي، وتأمين محيط اللجان وتيسير وصول الناخبين بسهولة وأمان.

ووجه محافظ الغربية الشكر لكافة الأجهزة التنفيذية والأمنية والصحية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديرية التربية والتعليم والازهر الشريف وكل الجهات لجهودهم في تجهيز المدارس المخصصة كلجان انتخابية بالمستوى اللائق، مؤكّدًا أن العمل سيتواصل بنفس الجدية والانضباط غدًا الثلاثاء، في اليوم الثاني والأخير للتصويت، لضمان استمرار الأجواء الإيجابية والتنظيم المتميز.

واختتم اللواء أشرف الجندي تصريحاته بدعوة المواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم بعد إلى التوجه إلى لجانهم غدًا بكثافة، قائلاً: “مشاركتكم دعم لمسيرة الديمقراطية والتنمية.. والغربية تستحق أن تسطر يومها الثاني من التصويت بنفس الحماس والانتماء الذي شهدناه اليوم.”

اخبار محافظة الغربية انتهاء التصويت انتخابات مجلس الشيوخ كبار السن الناخبين

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