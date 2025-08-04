نائب محافظ الوادي الجديد تبحث رفع كفاءة مدرسة السبط البحري المشتركة

استجابةً لمطالب أولياء الأمور وتيسيرًا على طلاب مدرسة السبط البحري الابتدائية الإعدادية المشتركة، تفقدت السيدة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم ، مقر المدرسة لبحث رفع كفاءة المدرسة بما يتيح استمرار الدراسة بها وعدم نقل الطلاب لأقرب مدرسة مع بداية العام الدراسي الجديد ، يرافقها الدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندسة إيمان صبر مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية.

وخلال الجولة، وجهت نائب المحافظ بالبدء في تنفيذ كرفانات لإنشاء دورات مياه بساحة المدرسة بشكل مؤقت، كما تفقدت الموقع المقترح لإنشاء مدرسة جديدة بمنطقة الناضورة؛ لاستيعاب طلاب المنطقة السكنية المجاورة وتوفير بيئة تعليمية آمنة وملائمة، موجهةً برفع تراكمات المخلفات وتجهيز المنطقة لبدء أعمال الإنشاءات ضمن خطة العام القادم.