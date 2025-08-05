قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيف زاهر يثير الجدل: بعض اللاعبين الكبار اشتروا مكمل غذائي بمواد محظورة
424 مرشحا فرديا يختار منهم المصريون 100 فقط.. ختام تصويت الشيوخ اليوم
تنسيق المرحلة الثانية 2025.. قائمة كليات علمي علوم المتاحة ومؤشرات القبول
آليات قانون الإيجار القديم لتعويض المستأجرين.. 5 وسائل مباشرة لحماية الطرف الأضعف
في لوس أنجلوس.. مقتـ ل وإصابة 8 أشخاص في إطلاق نار بعد مهرجان موسيقي
زلزال مدمر في روسيا يتسبب في ثوران 6 براكين
خبير: مصر دولة كبيرة تستكمل الاستحقاقات الدستورية رغم توترات الإقليم
تنسيق 2025.. شروط الالتحاق بأقسام كلية البنات لطالبات العلمي والأدبي
خطوات وطريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 من الهاتف
حمدان يثير الجدل برسالة بعد أنباء انتقاله للزمالك.. هل تمت الصفقة؟
الصحفيين: اليوم الأول لانتخابات الشيوخ مر دون شكاوى خلال التغطية الإعلامية
خبير: مجلس الشيوخ يناقش ويرسم السياسة العامة للدولة في الداخلية والخارجية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الصباحي: تعديلات قانونية تُغيّر شكل المباريات

محمد الصباحي
محمد الصباحي
رباب الهواري

أكد الحكم الدولي السابق محمد الصباحي أن التعديلات الجديدة على قوانين كرة القدم ستُحدث تأثيرًا كبيرًا على سير المباريات، خاصة من حيث السرعة والطابع الهجومي، مشددًا على ضرورة توعية اللاعبين والأجهزة الفنية بتلك التعديلات لتجنب حالات الجدل داخل الملعب.

وقال الصباحي في تصريحات  لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك:"التعديلات الأخيرة التي أقرّها مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم IFAB ستُسهم في تسريع نسق المباريات، وزيادة الفاعلية الهجومية، خاصة فيما يتعلق بتفسير حالات التسلل وسلوك حراس المرمى داخل منطقة الجزاء".

وأضاف: "من الضروري جدًا عقد جلسات توعوية للمدربين واللاعبين في الأندية، لشرح تلك التعديلات بشكل عملي، حتى لا نجد أنفسنا أمام حالات جدلية كل أسبوع، بسبب غياب الفهم الكامل للتغييرات الجديدة".

وأشار الصباحي إلى أن بعض التعديلات تمس سلوك حارس المرمى أثناء تنفيذ الضربات الثابتة والتحركات داخل منطقة الست ياردات، قائلًا: "لابد من تدريب الحراس على هذه الجزئيات الجديدة بدقة، لأنها ستؤثر بشكل مباشر على قرارات التحكيم داخل منطقة الجزاء".

وانتقد الحكم الدولي السابق تأخر اتحاد الكرة في الإعلان عن التعديلات الجديدة وتعميمها على الأندية، مضيفًا:
"الاتحاد كان يجب أن يكون أسرع في التواصل مع الأندية والحكام، خاصة أن بعض الدوريات بدأت بالفعل في تطبيق التعديلات".

واختتم الصباحي تصريحاته بدعوة صريحة إلى لجنة الحكام:
"نحتاج إلى وجود متحدث رسمي باسم لجنة الحكام، مهمته شرح الحالات الجدلية بعد كل جولة بشكل واضح وعلني، لضمان الشفافية وتجنب تأويل القرارات التحكيمية بطريقة خاطئة من الجماهير أو الإعلام".
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

محمد الصباحي لجنة الحكام رابطة الاندية دورى نايل اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الحاسبات 82.9% والطب البيطري 84.3% والعلوم 80.8%.. تنسيق المرحلة الثانية 2025

تنسيق الجامعات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

موعد صرف مرتبات اغسطس ٢٠٢٥

الممتازة 13 ألف جنيه.. قيمة زيادة المرتبات في أغسطس 2025 حسب وظيفتك

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات جميع كليات المرحلة الثانية في تنسيق الجامعات 2025| علمي علوم

تنسيق الجامعات 2025

مصاريف كليات الطب والأسنان والصيدلة والهندسة بالجامعات الأهلية 2025

أسعار العملات

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري الثلاثاء 5-8-2025

ارتفع مجددا.. سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025

ارتفع مجددا.. سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025

سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 5 أغسطس

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 5 أغسطس

ترشيحاتنا

الأطفال الشهداء

"اليونيسف": 28 طفلا يقتلون في غزة يوميا

نتنياهو

"احتلال غزة بالكامل".. رئيس الأركان الإسرائيلي يلغي زيارته لواشنطن.. ونتنياهو ينتظر "الكابينت"

ترامب

بيان شديد اللهجة من الهند ردا على تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية

بالصور

عند ربنا أحسن من ناس كتير .. إطلالات منة فضالي تثير غضب السوشيال

منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي

لا تصلح للطهي.. طبيبة تحذر من شراء هذا النوع من البطاطس

البطاطس المزرعة
البطاطس المزرعة
البطاطس المزرعة

عودة الجدل حول إيمان الطوخي.. وأغنية النظرة الأولى تتصدر المشهد

ايمان الطوخي
ايمان الطوخي
ايمان الطوخي

فوتوسشن خطوبة محمد رشاد يشعل السوشيال

فوتوسشن خطوبة محمد رشاد
فوتوسشن خطوبة محمد رشاد
فوتوسشن خطوبة محمد رشاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

بلال قتديل

بلال قنديل يكتب: تدني الأخلاق في زمن البلوجر والتيك توكرز

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الحكومية .. بين الدور المجتمعي وضغوط السوق

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: غزة بين التجويع والصفقات.. تشابك المسارات وتغيّر المواقف

المزيد