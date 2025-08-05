الحوثيون يعلنون قصف مطار بن جوريون الإسرائيلي بصاروخ فرط صوتي

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الحوثيون، قالت قصفنا مطار بن جوريون في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي.

وقال الحوثي في بيان له :قد حققَتِ العمليةُ هدفَهُا بنجاحٍ بفضلِ اللهِ، وتسببَت في هروعِ الملايينِ من قُطعانِ الصهاينةِ الغاصبينَ إلى الملاجئِ، وتوقفِ حركةِ المطارِ.

وأصاف : ليعلمِ العدوُّ وليعلمِ الجميعُ أنَّ شعبَنا اليمنيَّ العظيمَ بتاريخهِ المجيدِ وثقافتهِ الإيمانيةِ ومبادئهِ الأصيلةِ وقيمهِ الراسخةِ مستمرٌّ في موقفهِ الإيمانيِّ الجهاديِّ نصرةً لشعبِنا الفلسطينيِّ المظلومِ، وهو في هذا المسارِ لا يخشى التهديداتِ مهما تكررتْ ولا يهابُ التداعياتِ مهما تعاظمتْ، وسينجحُ بعونِ اللهِ في تجاوزِ كلِّ التحدياتِ لأنه في موقفِ الحقِّ، استجابةً للهِ وتأديةً للواجبِ.. واجبِ الدينِ والأخلاقِ والفطرةِ الإنسانيةِ.

وشددت الميليشيا علي استمرار عناصرها في عملياتِها حتى وقفِ العدوانِ على غزةَ، ورفعِ الحصارِ عنها.