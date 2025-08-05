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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

توافد الناخبين على لجنة «جيل 2000» بـ 6 أكتوبر بثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ

انتخابات مجلس الشيوخ 2025
انتخابات مجلس الشيوخ 2025

شهدت اللجنة الانتخابية بمدرسة جيل 2000 بالحي الثاني في مدينة 6 أكتوبر، صباح اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ، توافدا ملحوظا من الناخبين، خاصة من فئة الشباب، وذلك في إطار المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ.

ورصدت عدسة موقع “صدى البلد” الحضو ر للشباب أمام مقر اللجنة، حيث حرصوا على التواجد منذ الساعات الأولى لفتح باب التصويت.

وأكد عدد من المشاركين من الشباب أن المشاركة في الانتخابات ليست فقط واجب وطني، بل هي أيضا حق يجب التمسك به، مشيرين إلى أنهم حريصون على التعبير عن رأيهم.

كما شددوا على أن وجودهم اليوم في العملية الانتخابية يأتي في إطار إيمانهم بدورهم في دعم الاستقرار وتحقيق التنمية.

وانطلقت، أمس، عملية التصويت المحلية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، داخل 8286 مقرًا انتخابيًا موزعة على جميع محافظات الجمهورية، لاختيار 100 عضو بالنظام الفردي من بين 424 مرشحًا، إلى جانب التصويت على القوائم.

وتستمر عملية التصويت من الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً، وينتهي التصويت اليوم، تحت إشراف قضائي كامل يشارك فيه نحو 9500 قاضٍ من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.

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