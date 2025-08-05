الخدمات البيطرية: التفتيش على 376 منشأة خلال يوليو

كثّفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جهودها الرقابية خلال شهر يوليو عبر حملات تفتيشية شاملة على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية والعيادات الخاصة في مختلف المحافظات، حيث تم المرور على عدد 376 منشأة بيطرية، بمختلف المحافظات.

وقال الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، بتكثيف جهود ضبط سوق تداول الأدوية والمستحضرات البيطرية، وضمان تقديم خدمات بيطرية آمنة وفعالة، في إطار جهود الدولة لحماية الثروة الحيوانية والارتقاء بجودة الخدمات البيطرية على مستوى الجمهورية، وبما ينسجم مع رؤية "الصحة الواحدة" التي تربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة.

وأشار الأقنص إلى أنه تم خلال هذه الحملات، رصد 85 منشأة مخالفة تعمل بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيث تم استصدار 25 قرار غلق إداري لعدد 61 منشأة، إضافة إلى تحرير 17 محضرًا (10 إدارية – 7 جنح)، وتنفيذ قرارات غلق فعلي لعدد 7 منشآت، وذلك بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات.