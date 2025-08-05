إقبال نسائي أمام اللجان الانتخابية بالقليوبية مع بداية اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ

شهدت العديد من اللجان الانتخابية بالقليوبية، توافد واصطفاف النساء أمام اللجان في بداية اليوم الثاني للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء.

وكانت اللجان الانتخابية قد فتحت أبوابها في اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ منذ التاسعة صباحا، وانتظمت اللجان الانتخابية في استقبال الناخبين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت الجدول الزمني للاستحقاق، متضمناً إجراء تصويت المصريين في الداخل يومي 4 و5 أغسطس، على أن تعلن النتيجة الرسمية في 12 أغسطس الجاري، وفي حالة الإعادة تُجرى يومي 27 و28 أغسطس داخل مصر.