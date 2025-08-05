عمر الغنيمي: شباب الإسكندرية تصدروا المشهد الانتخابي بمجلس الشيوخ 2025

أعرب الدكتور عمر الغنيمي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عن فخره واعتزازه بالدور الذي لعبه شباب محافظة الإسكندرية خلال أولى أيام انتخابات مجلس الشيوخ 2025، مؤكدًا أن ما شهدته اللجان في المحافظة يرقى إلى أن يُوصف بـ"الملحمة الوطنية".

وقال الغنيمي خلال صدي البلد ، إن الحضور الكثيف من فئة الشباب في الإسكندرية ليس بالأمر المستغرب، إذ إن شباب المحافظة يتمتعون بوعي سياسي وثقافي كبيرين، ولديهم إصرار على المشاركة الفعالة في الحياة السياسية.

ثقة متبادلة بين الشباب وقياداتهم

وأوضح الغنيمي أن علاقته المتينة بالشباب، والتي بُنيت على الثقة والتفاعل المستمر، كانت سببًا في حماستهم للمشاركة، مؤكدًا أنه يعتبر نفسه جزءًا منهم، ويشعر بالفخر عندما يرى هذا الاندفاع نحو صناديق الاقتراع.

وأضاف: "الشباب هم أساس التغيير والتوازن داخل مؤسسات الدولة، واليوم نشاهد تمثيلًا قويًا لهم ليس فقط كناخبين بل أيضًا كمرشحين".

الإسكندرية ترفع راية الوعي.. وملحمة انتخابية تؤكد التلاحم الوطني

شهدت لجان الاقتراع بمحافظة الإسكندرية حضورًا كثيفًا منذ الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، 5 أغسطس 2025، حيث اصطف المواطنون أمام مراكز التصويت في مشهد يجسد التلاحم الوطني والرغبة في صناعة مستقبل سياسي تشاركي.



وقد حرصت الجهات الأمنية والتنظيمية على توفير كل سبل الراحة للناخبين، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لضمان سير العملية الانتخابية بانتظام.