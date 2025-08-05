قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أرملة إبراهيم شيكا تخرج عن صمتها.. وتكشف السبب الحقيقي للوفاة
كيف أتأكد من رضا الله عني؟.. أمين الإفتاء: يُعرف من الطاعات
الأهلي بيأكد .. تامر أمين يكشف مفاجأة كبرى عن وسام أبو علي
آخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025 ضمن سكن لكل المصريين 7
مشاركة نسائية وشبابية واسعة في انتخابات الشيوخ.. وتسهيلات كبيرة للناخبين
الأوقاف: قانون الإيجار القديم الجديد يسري على العيون الوقفية التابعة للوزارة بلا استثناء
وفاة 4 أشخاص في تحطم طائرة تابعة للحماية المدنية الجزائرية
وفاة مدير الكرة بنادي بورتو البرتغالي
بعد تعرضه للإغماء.. نقيب المهن التمثيلية يكشف الحالة الصحية للفنان محمد صبحي
رئيس الوطنية للانتخابات: المواطن المصري الداعم الحقيقي للدولة
بعد انتهاء التصويت وغلق اللجان.. بدء فرز أصوات الناخبين بـ انتخابات مجلس الشيوخ
الوطنية للانتخابات: الهيئة وحدها المختصة بإعلان نتائج انتخابات الشيوخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الكرملين: ضغوط ترامب على الهند لوقف شراء النفط الروسي غير قانونية

الكرملين
الكرملين
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الكرملين، قالت إن روسيا لن تفرض أي قيود على نشر صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، وهناك تصريحات عديدة تشكل تهديدات.


وجاء أيضًا أن ضغوط ترامب على الهند لوقف شراء النفط الروسي غير قانونية، وللدول الحق في اختيار شركائها التجاريين.

وكثف الجيش الروسي هجماته الجوية والبرية في شرق أوكرانيا، معلناً تدمير مراكز قيادة ومرافق حيوية تابعة للقوات الأوكرانية، من بينها مطارات عسكرية ومستودعات للوقود، مستخدماً صواريخ "كينجال" الفرط صوتية والطائرات المسيرة بعيدة المدى.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قوات المظليين من فرقة "تولا" نجحت في تدمير مركز قيادة أوكراني في مقاطعة سومي، بعد رصد تمركز كثيف لقوات المشاة الأوكرانية في إحدى الغابات القريبة من الحدود.

وذكرت الوزارة في بيان ، أن راجمات صواريخ "جراد" الروسية نفذت ضربات دقيقة أسفرت عن "تحييد عدد كبير من الجنود الأوكرانيين وتدمير مركز القيادة والمراقبة بالكامل"، إلى جانب مستودع ذخيرة ميداني في المنطقة.

هجمات منسقة على المطارات والبنية التحتية
وفي ضربة أخرى وصفت بـ"الجماعية"، أعلنت موسكو أمس الإثنين عن استهداف منشآت حساسة داخل المطارات العسكرية الأوكرانية ومؤسسات تابعة للمجمع الصناعي العسكري، مؤكدة أن جميع الأهداف المحددة "تمت إصابتها بدقة".

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن هذه الهجمات تهدف إلى "شل القدرة الجوية الأوكرانية وتعطيل خطوط الإمداد والتنسيق العسكري"، في إطار ما تصفه موسكو بـ"تحسين المواقع وتعزيز السيطرة على جبهات الشرق".

استهداف لوجستي في دنيبروبيتروفسك
وفي تطور لافت، أعلن سيرجي ليبيديف، منسق المجموعات الموالية لروسيا في نيكولايف، عن تنفيذ هجوم صاروخي على مستودعات وقود ومواد تشحيم في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، ما أدى إلى شلل في العمليات اللوجستية للقوات الأوكرانية هناك.

وأضاف ليبيديف في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "الهجوم دمر محطة سكة حديد حيوية، ما أدى إلى مقتل 32 جندياً أوكرانياً وإصابة نحو 100 آخرين، وتعطلت حركة نقل الذخائر والمعدات الثقيلة عبر تقاطع سينيلنيكوفو".


 

الكرملين روسيا النفط الروسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطالبة المتوفية

وفاة طالبة ثانوي في حادث أليم.. وإدارتها التعليمية تنعيها ببيان

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

شاكر محظور - بلوجر

مش قادر أقعد فى الحبس.. شاكر محظور لـ محاميه: طلعني من هنا

المحكمة الدستورية

قرار عاجل في دعوى عدم دستورية فقرة بقانون الإيجار القديم بشأن حالات الطرد

تعاطي مخدرات وحيازة سلاح وفيديوهات خادشة.. قرار عاجل من المحكمة ضد شاكر محظور

تعاطي مخدرات وحيازة سلاح وفيديوهات خادشة.. قرار عاجل من المحكمة ضد شاكر محظور

سمية الكتامي الأولي علي الجمهورية

إصابة الأولي على الجمهورية في حادث تصادم ونقل والدها إلى المستشفى لإجراء جراحة عاجلة

محمد صبحي

بعد نقله للمستشفى.. الحالة الصحية للفنان محمد صبحي| خاص

بسبب فيديوهات خادشة للحياء.. قرار قضائي ضد سوزي الأردنية

بسبب فيديوهات خادشة للحياء.. قرار قضائي ضد سوزي الأردنية

ترشيحاتنا

أرشيفية

خلاف حاد بين نتنياهو ورئيس أركانه خلال مشاورات أمنية بشأن غزة

أرشيفية

حزب الله: لا اتفاق جديد قبل تنفيذ القائم.. وأي حرب إسرائيلية ستُواجه بالصواريخ

أرشيفية

الاتحاد الأوروبي يعلق الرسوم الجمركية على سلع أمريكية عقب اتفاق مع واشنطن

بالصور

من الكوليسترول للسكري.. متى يصبح البيض خطرًا على صحتك؟

أضرار الإفراط في تناول البيض
أضرار الإفراط في تناول البيض
أضرار الإفراط في تناول البيض

صحتك أولاً.. تنبيه من ChatGPT يعلمك بوقت الراحة

"تشات جي بي تي" يذكّرك بالراحة
"تشات جي بي تي" يذكّرك بالراحة
"تشات جي بي تي" يذكّرك بالراحة

استدعاء 12 ألف سيارة كيا بسبب عيب خطير

كيا
كيا
كيا

قائمة بأكثر 10 وظائف عرضة للاستبدال بالذكاء الاصطناعي

وظائف في مهب الريح
وظائف في مهب الريح
وظائف في مهب الريح

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد التصديق عليه.. إزاي تحسب الزيادة في قانون الإيجار القديم؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

موعد رفع القيمة الإيجارية بعد التصديق على قانون الإيجار القديم

ايمان عبد اللطيف

اليوم الثانى.. إقبال كبير من المواطنين في حى الدقى على الانتخابات

ايمان عبد اللطيف

انتخابات مجلس الشيوخ 2025 .. محافظ الجيزة يتفقد لجان الدقي.. بث مباشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

بلال قتديل

بلال قنديل يكتب: تدني الأخلاق في زمن البلوجر والتيك توكرز

المزيد