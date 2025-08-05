زعيم الأغلبية يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ.. ويؤكد: المشاركة درع الوطن في مواجهة التحديات

أدلى زعيم الأغلبية البرلمانية نائب رئيس حزب مستقبل وطن، الدكتور عبد الهادى القصبى صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، من داخل لجنة مدرسة الشهيد شريف حجاج مناع الابتدائية بمصر الجديدة، في إطار حرصه على أداء الواجب الوطني والمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري.

وأكد زعيم الأغلبية، خلال متابعته لسير العملية الانتخابية بعدد من اللجان، على المشهد الحضاري المشرف الذي يصنعه المصريون بإرادتهم الحرة، موضحاً أن مشاهد الاصطفاف أمام اللجان تمثل درعاً حقيقياً للوطن في مواجهة كافة التحديات، وتعكس وعياً شعبياً بأهمية المشاركة السياسية كإحدى أدوات الحفاظ على استقرار الدولة.

وأشار إلى أن المشاركة الملحوظة من فئة الشباب في هذه الانتخابات تحمل رسالة بالغة الأهمية، حيث يجسد الشباب المصري إرادة حقيقية للمساهمة في بناء مستقبل الوطن، والمضي قدماً نحو تحقيق تطلعات الجمهورية الجديدة.

واختتم زعيم الأغلبية تصريحاته، مؤكداً أن مشهد المشاركة الجماهيرية اليوم هو انعكاس لحس وطني راسخ لدى الشعب المصري، ودليل على وعيه بحجم التحديات التي تواجهها الدولة، وقدرته على التصدي لها من خلال المشاركة الفاعلة في بناء مؤسساتها.