الأدلة الجنائية تفحص حريق محل في منشأة القناطر

تحقق النيابة العامة بمركز إمبابة وكرداسة في نشوب حريق داخل محل تجاري بمنطقة منشأة القناطر، وتبين أن الحريق لم يسفر عن وقوع ضحايا وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما أمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق.

تلقت غرفة الحماية المدنية بلاغًا من غرفة النجدة بنشوب حريق في محل تجاري، على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء لمكان الحريق، وتمكن رجال الحماية من محاصرة النيران لمنع امتدادها والسيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وبإجراء التحريات الأولية تبين أن ماس كهربائي وراء نشوب الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.