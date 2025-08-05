اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي من هنا | رابط مباشر

يبحث المواطنون عن طريقة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية ٢٠٢٥ للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ لليوم الثاني على التوالي .

ويواجه البعض مشكلة معرفة مكان اللجنة الانتخابية بالرقم القومي ، وهو ما نستعرضه في السطور التالية بالتفصيل مع رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية ..

الاستعلام عن مكان اللجنة الانتخابية

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن إتاحة خدمة مجانية للاستعلام عن بيانات اللجان، عبر موقعها الرسمي وتطبيقها الإلكتروني، دعمًا لمشاركة الناخبين وتسهيلاً للإجراءات.

الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

طريقة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية 2025

1- الاستعلام عن اللجنة الانتخابية من تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات، و يمكن تحميله على الهواتف المحمولة بجميع إصدراتها سواء أندرويد أو أيفون.

2- الاستعلام عن اللجنة الانتخابية من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

اضغط هنا للاستعلام

3- الاستعلام عن اللجنة الانتخابية من خلال إرسال الرقم القومى في رسالة قصيرة لرقم 5151.

4- الاستعلام عن اللجنة الانتخابية من خلال الاتصال برقم الدليل 140.

انتخابات مجلس الشيوخ

انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥

أغسطس)

انطلقت صباح امس الأحد 4 أغسطس انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل مصر، حيث يحق لأكثر من 68 مليون ناخب التصويت في 8286 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، وتستمر العملية الانتخابية على مدار يومين.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل يومي الاثنين والثلاثاء 4 و5 أغسطس، يتنافس فيها 428 مرشحا على 100 مقعد مخصص لنظام الفردى فيما ترشحت قائمة واحدة وهي القائمة الوطنية من أجل مصر عن كل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القوائم بعدد 100 مرشحا على 100 مقعد مخصص لهذا النظام