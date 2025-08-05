قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى يفضح ملفات إخوانية لتنفيذ مخطط التهجير
رئيس الوطنية للانتخابات: إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ الثلاثاء المقبل
البانيه بـ200 جنيه.. أسعار الفراخ و البيض اليوم الثلاثاء
بث مباشر| أحمد موسى يكشف أقوى تصريح للرئيس السيسي عن غزة
الهدف مصر.. أحمد موسى يكشف تفاصيل خطة إسرائيلية لاحتلال غزة
بوابة مساعدات ولن تكون معبر تهجير.. أحمد موسى: الرئيس قدم خريطة طريق واضحة للدور المصري
أحمد موسى: الاحتلال الإسرائيلي حصل على موافقة ترامب باحتلال غزة
معظم المساعدات مصرية.. خبير استراتيجي: القاهرة تتحمّل فاتورة غزة وحدها
ماذا بعد احتلال إسرائيل لـ غزة؟| أحمد موسى يطلق تحذيرا عاجلا
أحمد موسى: دول وقنوات ومنصات تقوم بحملات ممنهجة لاستهداف الدولة
قوات حرس الحدود تضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة تستهدف الأمن القومي
المنطقة الغربية العسكرية تنظم أسبوع الخير بالتعاون مع صندوق تحيا مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نجل نتنياهو يهاجم أمير قطر والعائلة الحاكمة ويشبههم بـ هتلر وجوبلز

نتنياهو ونجله يائير
نتنياهو ونجله يائير
أخبار العالم

 شنَّ يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هجومًا غير مسبوق على دولة قطر، واصفًا إياها بأفظع التوصيفات السياسية، حيث وصفها بأنها “ألمانيا النازية في عصرنا”

في تدوينة نشرها على منصة X، قال نتنياهو الابن: “قطر هي القوة الرئيسية وراء موجة معاداة السامية غير المسبوقة التي يشهدها العالم، والتي لم نر مثلها منذ ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين. قطر هي ألمانيا النازية المعاصرة.”

وأضاف متوعدًا:“كل يهودي حول العالم في خطر محدق بسبب تشويه قطر المستمر لليهود والدولة اليهودية، والذي تغذيه مليارات الدولارات التي تضخها فيها.”

وبشأن القيادة القطرية، صوَّرها نتنياهو الابن بشخصيات نازية بارزة، حيث شبّه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ووالدته الشيخة موزة بنت ناصر المسند بـ"هتلر وغوبلز العصر الحديث"

نشر هذه التصريحات جاء في ظل تطورات ملف سياسي حساس يعرف إعلاميًا باسم "قضية قطر جيت"، والتي تتناول اتهامات لمسؤولين مقربين من مكتب رئيس الوزراء بالترويج لمصالح قطر في إسرائيل وفي الخارج، عبر تلقي مدفوعات، وتقديم دعم دعائي، وربما التأثير على أمن الدولة.

في هذا السياق، أدت التحقيقات إلى اعتقال عدد من مساعدي رئيس الوزراء، بينهم يوناتان أوريتش وإيلي فيلدشتاين، اللذين يُشتبه في اشتغالهما لحساب جهات قطرية أثناء عملهما في مكتب نتنياهو، بما في ذلك تهم تلقي رشوة، والتعامل مع عميل أجنبي، وتبييض أموال، والخيانة الأمنية

التحقيق الرسمي في هذه الملف يقوده جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) والشرطة، بناء على توجيهات من نائبة المدعي العام، غالي بهاراف–ميارا، منذ فبراير 2025

وقد أثارت تصريحات يائير نتنياهو العاصفة ردود فعل محلية ودولية، حيث اعتبر منتقدوه أن الأسلوب يحتقر الخصوم ويُجسد تحريضًا سياسيًا مفرطًا، في حين دافع معلقون عن الحق في التعبير الشخصي، مؤكدين أن حرية الرأي لا تخلو من المسؤولية.

يُعد هذا الحدث جزءًا من سلسلة من التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها نتنياهو الابن ضد قادة دول، كان آخرها مهاجمته الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باستخدام لغة حادة، واتهامات بالاستعمار الجديد والتشبيه بهتلر لشخصيات عالمية أخرى

بنيامين نتنياهو يائير نتنياهو ألمانيا النازية نتنياهو الابن ألمانيا يوناتان أوريتش إيلي فيلدشتاين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطالبة المتوفية

وفاة طالبة ثانوي في حادث أليم.. وإدارتها التعليمية تنعيها ببيان

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

شاكر محظور - بلوجر

مش قادر أقعد فى الحبس.. شاكر محظور لـ محاميه: طلعني من هنا

تعاطي مخدرات وحيازة سلاح وفيديوهات خادشة.. قرار عاجل من المحكمة ضد شاكر محظور

تعاطي مخدرات وحيازة سلاح وفيديوهات خادشة.. قرار عاجل من المحكمة ضد شاكر محظور

سمية الكتامي الأولي علي الجمهورية

إصابة الأولي على الجمهورية في حادث تصادم ونقل والدها إلى المستشفى لإجراء جراحة عاجلة

محمد صبحي

بعد نقله للمستشفى.. الحالة الصحية للفنان محمد صبحي| خاص

بسبب فيديوهات خادشة للحياء.. قرار قضائي ضد سوزي الأردنية

بسبب فيديوهات خادشة للحياء.. قرار قضائي ضد سوزي الأردنية

الزمالك

بشرى سارة لجماهير الزمالك.. خالد الغندور يفجرها

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس الشيوخ

استمرار توافد الناخبين في الساعات الأخيرة من انتخابات الشيوخ بالجيزة

موقع صدى البلد ينعى والد الزميلة وفاء نور الدين

موقع صدى البلد ينعى والد الزميلة وفاء نور الدين

قطع الاشجار

دراسة: قطع الأشجار يؤدي إلى فيضانات شديدة

بالصور

صحتك أولاً.. تنبيه من ChatGPT يعلمك بوقت الراحة

"تشات جي بي تي" يذكّرك بالراحة
"تشات جي بي تي" يذكّرك بالراحة
"تشات جي بي تي" يذكّرك بالراحة

استدعاء 12 ألف سيارة كيا بسبب عيب خطير

كيا
كيا
كيا

قائمة بأكثر 10 وظائف عرضة للاستبدال بالذكاء الاصطناعي

وظائف في مهب الريح
وظائف في مهب الريح
وظائف في مهب الريح

مرسيدس تكشف عن أحدث سيارة دفع رباعي كهربائية

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

فيديو

ايمان عبد اللطيف

اليوم الثانى.. إقبال كبير من المواطنين في حى الدقى على الانتخابات

ايمان عبد اللطيف

انتخابات مجلس الشيوخ 2025 .. محافظ الجيزة يتفقد لجان الدقي.. بث مباشر

القوات المسلحة

قوات حرس الحدود تضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة تستهدف الأمن القومي

المنطقة الغربية العسكرية تنظم فعاليات أسبوع الخير بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وعدد من منظمات المجتمع المدني

المنطقة الغربية العسكرية تنظم أسبوع الخير بالتعاون مع صندوق تحيا مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

بلال قتديل

بلال قنديل يكتب: تدني الأخلاق في زمن البلوجر والتيك توكرز

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الحكومية .. بين الدور المجتمعي وضغوط السوق

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: غزة بين التجويع والصفقات.. تشابك المسارات وتغيّر المواقف

المزيد