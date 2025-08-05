قبيلة القرارشة بجنوب سيناء تحشد للمشاركة في انتخابات الشيوخ

حشدت قبيلة القرارشة بمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، أبناؤها الذين لهم حق التصويت في الانتخابات، للمشاركة الإيجابية في اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ.

وتواجد أبناء القبيلة أمام لجان الانتخابات يرددون هتافات "تحيا مصر، تحيا مصر"، مؤكدين أنهم على قلب رجل واحد لاختيار من يمثلهم في مجلس الشيوخ.

وقال حميد عواد، من قبيلة الجرارشة، إن بدو جنوب سيناء أصبحوا لديهم الوعي الكافي بكافة الأمور السياسية، ولديهم القدرة على التأثير في الحياة السياسية على أرض المحافظة.

وأكد أنه جرى تخصيص سيارات لنقل الناخبين من داخل الوديان والتجمعات البدوية إلى مقر لجانهم الانتخابية للمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الانتخابي.

وتجري انتخابات مجلس الشيوخ بجنوب سيناء داخل 15 مقرًا انتخابيًا و18 لجنة فرعية، بواقع 5 لجان بمدينة طور سيناء، و3 لجان فرعية بمدينة شرم الشيخ، ولجنة بمدينة أبو رديس، و لجنة بمدينة أبو زنيمة، ولجنتين بمدينة رأس سدر، و لجنة بمدينة سانت كاترين، ولجنتين فرعية بمدينة دهب، ولجنتين فرعية بمدينة نويبع، و لجنة فرعية بمدينة طابا.

ويتنافس على الفوز بمقعد الفردي مرشحان فقط، هما: المرشح موسى فراج موسى مرشح حزب مستقبل وطن فردي، رقم 1 رمز الكتاب، والمرشح أحمد الزيات، فردي مستقل رقم 2 رمز الصقر، واختيار القائمة الوطنية الموحدة، التي يمثلها عن جنوب سيناء النائب صلاح ربيع عواد، أمين حزب حماة الوطن بجنوب سيناء.