وزير الشباب والرياضة يلتقي سفير كازاخستان لبحث التعاون المشترك

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، السفير عسكر جينيس، سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة، لبحث سبل التعاون الثنائي في مجالات الشباب والرياضة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الوزير حرص الدولة المصرية على توسيع آفاق التعاون مع الدول الصديقة، مشيرًا إلى تبادل الوفود الشبابية والرياضية في مختلف الألعاب، وخاصة الملاكمة، بالإضافة إلى تنسيق زيارات لوفود الاتحادات الرياضية، وتنظيم معارض مشتركة لعرض وبيع المنتجات الحرفية واليدوية للشباب في كازاخستان والعكس في مصر.

من جانبه، أشاد السفير الكازاخي بالتطور الملحوظ في قطاع الشباب والرياضة بمصر، مؤكدًا تطلع بلاده لتعزيز التعاون عبر تبادل الخبرات وتنظيم الفعاليات الثقافية والرياضية المشتركة.