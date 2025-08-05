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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

٥ آلاف شاحنة.. الرئيس السيسي يوجه رسالة لـ وسائل الإعلام

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

 أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن معبر رفح كان يمكنه إدخال المساعدات، ولكن هناك على الجانب الأخر القوات الإسرائيلية، التي تمنع دخول المساعدات، وأن المطلوب الآن إدخال أكبر كمية من المساعدات.

وطالب الرئيس السيسي، من وسائل الإعلام بتغطية ما يحدث أمام معبر رفح، وأن هناك هناك أكثر من ٥ آلاف شاحنة مساعدات في الأراضي المصرية مستعدة للدخول إلى قطاع غزة من مصر ودول أخرى ولكن الجانب الإسرائيلي يسيطر ومتمركز علي الجانب الآخر بالجانب الفلسطيني في معبر رفح.

مصر تقوم بدور كبير لإيقاف الحرب وإدخال المساعدات لقطاع غزة، وأن قطاع غزة يربطه بالعالم الخارجي 5 منافذ منهم منفذ معبر رفح مع مصر  والباقي يدار من خلال الجانب الإسرائيلي.


وأضاف الرئيس السيسي، أنه خلال العشرين سنة الماضية تقريبا وهناك محاولات من مصر لعدم اشتعال الموقف في غزة وكان لدينا تقديرات بأن أي محاولة للاقتتال ستكون لها تأثيرات مدمرة على قطاع غزة.


وأوضح الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره ولوونج كوونج، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، أن هذه هي الحرب الخامسة التي تقف فيها مصر بدور إيجابي فاعل ونسعى لإيقاف الحرب وإدخال المساعدات لقطاع غزة، وأن الادعاءات التي يرددها البعض بأن مصر تشارك في حصار الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والمساهمة في تجويعه هو "إفلاس" وهذا كلام غريب.


 
ولفت الرئيس السيسي، إلى أن مصر لم تتخل عن دورها في إدخال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة أو تشارك في حصار القطاع، وهناك إبادة ممنهجة للقطاع وتصفية للقضية الفلسطينية ووجهت سابقا نداء للعالم والدول الأوروبية والرئيس الأمريكي للتدخل لإيقاف الحرب وإدخال المساعدات وأكرر مرة أخرى ندائي لهم جميعا.


وتابع الرئيس السيسي، أن التاريخ سيتوقف كثيرا وسيحاسب ويحاكم دولا كثيرة على موقفها في هذه الحرب والضمير الإنساني العالمي لن يصمت طويلا.

السيسي المساعدات الرئيس السيسي

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