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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسالة كولومبوس الأمريكي تحسم عودة وسام أبو علي للدوري المصري

وسام أبو علي
وسام أبو علي
إسلام مقلد

وسط تقارير صحفية تشير إلى اقترابه من العودة إلى الشرق الأوسط، حرص المهاجم الفلسطيني الدولي وسام أبو علي على توجيه رسالة مباشرة لجماهير ناديه الحالي كولومبوس كرو الأمريكي، عبر مقطع فيديو نشره اليوم الإثنين على حسابه بمنصة "إنستجرام"، كشف من خلاله عن استعداده التام للانضمام للفريق بعد فترة غياب، معلقًا: "مستعد.. أراكم قريبًا".

الرد من النادي الأمريكي لم يتأخر، إذ نشر حساب كولومبوس الرسمي صورة مقتطفة من الفيديو نفسه وذيلها بتعليق جاء فيه: "وسام أبو علي متحمس.. هل أنتم كذلك؟"، في ما بدا ردًا ضمنيًا على الشائعات المتداولة حول مستقبل اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا.

وخلال الأيام الماضية، كانت تقارير إعلامية قد ربطت اسم وسام أبو علي بالعودة إلى الدوري المصري عبر بوابة بيراميدز، أو الانتقال إلى الدوري التركي من خلال نادي طرابزون سبور، خاصة في ظل غيابه عن آخر مباراتين للفريق في بطولة كأس الدوريات، حيث لم يظهر في فوز كولومبوس على بويبلا بثلاثة أهداف مقابل هدف يوم السبت الماضي، كما غاب عن مباراة الفريق يوم الأربعاء السابق أمام تولوكا المكسيكي التي انتهت بالتعادل (2-2) قبل أن يُقصى كولومبوس بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

ويأتي هذا الغياب في توقيت حساس، دفع وسائل الإعلام لتفسيره على أنه مؤشر على رحيل وشيك للاعب عن الفريق الأمريكي الذي انتقل إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادمًا من النادي الأهلي المصري.

رسالة وسام أبو علي، ورد كولومبوس كرو، يبدوان بمثابة نفي غير مباشر لتلك التقارير، والتأكيد على التزام اللاعب بمشواره مع فريقه الجديد، رغم كثافة التكهنات بشأن مستقبله الكروي، خاصة بعد تألقه اللافت في الدوري المصري سابقًا، وهو ما جعله هدفًا لعدة أندية في المنطقة.

الأنظار تتجه حاليًا نحو قائمة كولومبوس كرو للمباريات القادمة، لمعرفة ما إذا كان المهاجم الفلسطيني سيظهر مجددًا بقميص الفريق، أم أن نافذة الانتقالات لا تزال تحمل مفاجأة في مسيرته المقبلة.

وسام أبو علي الفلسطيني الدولي وسام أبو علي كولومبوس كرو الأمريكي

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