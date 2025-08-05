خلال تفقده اللجان.. محافظ القليوبية: المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع

قام المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بجولة تفقدية لعدد من لجان انتخابات مجلس الشيوخ بمدن العبور والخانكة وشبين القناطر ورافقه خلال الجولة الدكتورة إيمان ريان نائب المحاف وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وتفقد المحافظ خلال جولته عدد من اللجان من بينها مدرسة معاذ بن جبل الابتدائية بالعبور ، والمعهد الأزهري الابتدائي النموذجي بالعبور، ومدرسة الشمس الرسمية للغات بالخانكة، ومدرسة الزهويين الابتدائية بشبين القناطر .

واطمأن المحافظ خلال جولته على انتظام أعمال التصويت وتوافر كافة التيسيرات اللازمة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، لضمان مشاركتهم بسهولة ويسر.

وأكد المحافظ أن عملية التصويت تسير بشكل جيد ومنتظم، وأن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة المشهد الانتخابي ورصد أي شكاوى أو مخالفات والتعامل الفوري معها.

ودعا المحافظ المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في هذا العرس الديمقراطي، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يعكس وعي أبناء القليوبية وحرصهم على دعم مسيرة التنمية والاستقرار.