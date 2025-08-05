"انتخب واطمّن" لليوم الثاني لتأمين الناخبين طبيًا خلال انتخابات مجلس الشيوخ 2025

تواصل الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، تنفيذ مبادرة "انتخب واطمّن" لليوم الثاني على التوالي، للتأمين الطبي للاستحقاق الانتخابي لمجلس الشيوخ 2025، بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس».

وتأتي هذه المبادرة في إطار الحرص على توفير بيئة آمنة صحيًا للناخبين أثناء مشاركتهم في الانتخابات، من خلال تقديم خدمات طبية لحظية، وإسعافات أولية، ومتابعة صحية شاملة في محيط وأمام مقار اللجان الانتخابية.

وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة عن تقديم 17,600 خدمة طبية وعلاجية خلال اليوم الأول من تنفيذ المبادرة، وذلك من خلال النقاط الطبية الثابتة والمتحركة التي دفعت بها الهيئة في محيط اللجان، ومن ضمن هذه الخدمات: قياس المؤشرات الحيوية، وتقييم الحالات المزمنة، وتقديم الإسعافات الأولية للحالات البسيطة

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، استمرار انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ المركزية بالهيئة، إلى جانب غرف الطوارئ بفروع الهيئة الستة بالمحافظات، وذلك على مدار الساعة طوال فترة الاستحقاق الانتخابي، لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي ميدانيًا.

وأشار إلى أن الغرف تعمل بالتكامل مع هيئة الإسعاف المصرية، ضمن منظومة إحالة فعالة تضمن سرعة نقل الحالات الطارئة إلى المستشفيات، والتدخل الفوري للتعامل مع أي طارئ صحي قد يحدث أثناء العملية الانتخابية.

وأوضح رئيس الهيئة أنه تم الدفع بـ333 فرقة طبية متحركة، موزعة على محافظات التأمين الصحي الشامل بإقليمي الصعيد والقناة، لتأمين المواطنين صحيًا في محيط وأمام اللجان الانتخابية، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة بشكل لحظي.

وتقوم هذه الفرق بتقديم خدمات الفرز والفحص الطبي، والإسعافات الأولية، والمتابعة الصحية المستمرة، مع إعطاء أولوية كاملة لفئات كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، وذوي الاحتياجات الخاصة، بما يضمن أعلى درجات الأمان الصحي للمشاركين في العملية الانتخابية.

رفع درجة الاستعداد

ولفت رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى تكامل جهود الفرق الميدانية مع المنشآت الصحية التابعة للهيئة، والتي تم رفع درجة الاستعداد بها مسبقًا، وتشمل 285 مركزًا ووحدة طب أسرة، و43 مستشفى مجهزين لاستقبال الحالات المحولة من محيط اللجان، وضمان استمرارية تقديم الخدمة الصحية بكفاءة وجودة.