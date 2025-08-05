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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إقبال متوسط من الناخبين في 15 مايو خلال اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ

انتخابات مجلس الشوري 2025
انتخابات مجلس الشوري 2025
محمد يحيي

يستمر توافد الناخبين مع انتصاف اليوم الثاني والأخير من انتخابات مجلس الشيوخ 2025 على مستوى دوائر مدينة 15 مايو ولجانها الانتخابية.

وتشهد دائرة مدينة 15 مايو البالغ عددها 9 لجان فرعية على مستوي 7 مدارس حكومية؛ اقبالا متوسطا مع اشتداد الحرارة خلال فترات الظهيرة.

ويستمر قيام المنصات الإذاعية الخارجية المتواجدة بجوار اللجان الانتخابية الفرعية؛ في بث الأغاني والأناشيد الوطنية لتحفيز الناخين للنزول للمشاركة في اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ 2025..

وهدأت الأجواء الانتخابية أمام لجنة مدرسة مصطفي كامل للتعليم الأساسي بعد تكدس الناخبين في الساعات الأولي من بداية التصويت في اليوم الثاني.

ولم تتوقف العملية الانتخابية باللجنة الفرعية لمدرسة مصطفي كامل مع اختفاء الطوابير التي كانت عليها منذ الساعات الأولي لبدء السباق الانتخابي أمس وحتي قبل اشتداد حرارة الطقس اليوم.

فيما يستمر توافد الناخبين أمام لجنتي مدرستي 15 مايو الرسمية لغات و سعد زغلول الثانوية بنات.

وشوهد تواجد سيارة اسعاف أمام مدرسة سعد زغلول الثانوية بنات، تحسبًا لحدوث أي طارئ.

وعلي سياق متصل يستمر تواجد أفراد الأمن المنتشرة بكل لجنة فرعية لمساعدة الناخبين على الإدلاء بصوتهم الانتخابي خلال انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وتم توزيع اللجان الفرعية في 27 دائرة مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر لنظام القائمة (القاهرة وشمال ووسط الدلتا - شمال ووسط وجنوب الصعيد - غرب الدلتا - شرف الدلتا).

وتوزع اللجان في محافظة القاهرة 544 لجنة، وفى القليوبية 367 لجنة، وفى الدقهلية 723 لجنة، وفى المنوفية 469 لجنة، وفى الغربية 654 لجنة، وفى كفر الشيخ 442 لجنة، وفى الجيزة 492 لجنة، وفى الفيوم 297 لجنة، وفى بني سويف 371 لجنة، وفى المنيا 476 لجنة، وفى أسيوط 371 لجنة، وفى الوادى الجديد 60 لجنة، وفى سوهاج 507 لجنة، وفى قنا 304 لجنة، وفى الأقصر 147 لجنة، وفى أسوان 190 لجنة، وفى البحر الأحمر 67 لجنة، وفى الشرقية 844 لجنة، وفى دمياط 130 لجنة، وفى بورسعيد 50 لجنة، وفى الإسماعيلية 135 لجنة، وفى السويس 41 لجنة، وفى شمال سيناء 45 لجنة، وفى جنوب سيناء 18 لجنة، وفى الإسكندرية 320 لجنة، وفى البحيرة 633 لجنة، وفى مرسى مطروح 127 لجن

المنافسة في انتخابات مجلس الشيوخ 

تخوض القائمة الوطنية من أجل مصر انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمفردها، ووفقا للقانون مجلس الشيوخ فهي تحتاج إلى 5% من أصوات الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين.

على المستوى الفردي، يبلغ إجمالي عدد المترشحين ( 424) مترشح، منهم ( 183 ) مرشحاً مستقلاً، وعدد ( 241 ) مرشحاً عن الأحزاب السياسية.

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