عمليات المؤتمر تواصل انعقادها لليوم الثاني من التصويت في انتخابات الشيوخ

أصدرت غرفة العمليات المركزية برئاس أحمد خالد نائب رئيس الحزب ، تقريرها لمنتصف اليوم الثانى ، والذي أشار إلى انتظام التصويت في مختلف اللجان على مستوى المحافظات، مع اقبال في نسب الحضور خلال الساعات الأولى من اليوم الثاني.

وأكد التقرير، أن غرف العمليات الفرعية بالمحافظات قامت بدورها في رصد ومتابعة الأوضاع في عدد من المناطق الحيوية، منها محافظات الشرقية، كفر الشيخ، الغربية، المنيا، الدقهلية، الوادي الجديد، الإسماعيلية، القاهرة، وأسيوط، حيث شهدت لجان عديدة مشاركة فعالة من مختلف الفئات العمرية، وتواجدًا منظمًا لأعضاء الحزب وأنصاره.

وشهدت محافظة كفر الشيخ ، تحركات ميدانية مكثفة للدكتور السعيد غنيم في لجان مركز سيدي سالم، فيما قام محمد رمضان نائب رئيس الحزب بتفقد لجان فاقوس بمحافظة الشرقية، ووجه دعوات مباشرة للمواطنين للنزول والمشاركة دعماً لمرشحي الحزب.

وفي محافظة القاهرة، رصدت غرفة العمليات المركزية تغطية شاملة للجان المطرية والسلام ، مع دعم مباشر لمرشحي الحزب، وتفاعل شعبي لافت.

وأكد التقرير ، على استمرار التفاعل الشبابي الكبير، إلى جانب مشاركة الكنيسة ومؤسسات المجتمع المحلي في بعض المناطق، وهو ما يعكس صورة وطنية مشرفة.

وشددت غرفة العمليات ، على أن هذا الزخم الجماهيري يعكس الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية، ويبعث برسالة قوية للعالم عن استقرار الجبهة الداخلية وتماسك الشعب المصري، مشيدة في الوقت ذاته بدور الجهات الأمنية والتنظيمية في تأمين اللجان وتسهيل التصويت.

وتواصل غرفة العمليات المركزية عملها خلال الفترة المسائية، استعدادًا لإصدار التقرير الختامي لنهاية اليوم الثاني، مع التأكيد على استمرار الحشد والتنسيق الميداني في جميع المحافظات تحت شعار: "المؤتمراوية قادمون".