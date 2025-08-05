قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوطنية للانتخابات: المواطن المصري الداعم الحقيقي للدولة
بعد انتهاء التصويت وغلق اللجان.. بدء فرز أصوات الناخبين بـ انتخابات مجلس الشيوخ
الوطنية للانتخابات: الهيئة وحدها المختصة بإعلان نتائج انتخابات الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ 2025| إقبال كثيف في اللحظات الأخيرة.. وتوقعات بمد التصويت ببعض اللجان
أحمد موسى يفضح ملفات إخوانية لتنفيذ مخطط التهجير
رئيس الوطنية للانتخابات: إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ الثلاثاء المقبل
البانيه بـ200 جنيه.. أسعار الفراخ و البيض اليوم الثلاثاء
بث مباشر| أحمد موسى يكشف أقوى تصريح للرئيس السيسي عن غزة
الهدف مصر.. أحمد موسى يكشف تفاصيل خطة إسرائيلية لاحتلال غزة
بوابة مساعدات ولن تكون معبر تهجير.. أحمد موسى: الرئيس قدم خريطة طريق واضحة للدور المصري
أحمد موسى: الاحتلال الإسرائيلي حصل على موافقة ترامب باحتلال غزة
معظم المساعدات مصرية.. خبير استراتيجي: القاهرة تتحمّل فاتورة غزة وحدها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مودريتش: انضمامي إلى ميلان كان قرارًا سهلاً.. وسأنقل عقلية الفوز إلى الروسونيري

مودريتش
مودريتش
إسلام مقلد

في خطوة تُعد من أبرز صفقات الانتقال في صيف 2025، عبّر النجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش عن سعادته بالانضمام إلى صفوف ميلان الإيطالي، مؤكدًا أن قراره بالرحيل عن ريال مدريد لم يكن صعبًا، وأن طموحه هو نقل عقليته التنافسية إلى كتيبة "الروسونيري".

مودريتش، الذي ارتدى قميص ريال مدريد على مدار 13 عامًا حافلة بالإنجازات، انضم إلى ميلان في صفقة انتقال حر، واضعًا نصب عينيه هدفًا واحدًا: إعادة بريق الفريق الإيطالي إلى القمة المحلية والأوروبية.

وقال مودريتش في تصريحات لوسائل الإعلام: "عندما اتصل بي إيجلي تاري وزارني في كرواتيا، شعرت بجدية مشروع ميلان ورغبتهم الحقيقية في ضمي. قراري لم يكن صعبًا. لقد تحدثت مع عائلتي، لكنني كنت أعلم في داخلي أن هذا هو الخيار الأفضل. لم أتوقع أن يتم الأمر بهذه السرعة، لكنها إشارة على ثقة النادي بي، وآمل أن أُثبت أنني أستحق هذه الثقة داخل الملعب".

وحول أهدافه مع الفريق الجديد، قال القائد السابق لمنتخب كرواتيا: "كنت على علم بتاريخ ميلان في دوري أبطال أوروبا، حيث يمتلك سبعة ألقاب ويأتي مباشرة بعد ريال مدريد من حيث عدد البطولات. لهذا، لا يمكننا أن نكتفي بموسم متوسط أو بمركز مؤهل لدوري الأبطال فقط. يجب أن نقاتل للفوز بالبطولات".

وأضاف: "أنا شخص تنافسي للغاية، وهذه العقلية أريد أن أنقلها للفريق. ميلان نادٍ عظيم، ويجب أن يكون طموحه في القمة دائمًا. الهدف الأدنى هو التأهل لدوري أبطال أوروبا، لكن هدفنا الحقيقي يجب أن يكون الصعود إلى منصات التتويج".

ويأتي انتقال مودريتش في وقت يأمل فيه ميلان في استعادة أمجاده بعد موسم مخيب أنهاه في المركز الثامن بالدوري الإيطالي، ما حرمه من التواجد في أي بطولة أوروبية خلال الموسم الجديد. ومع تولي ماسيميليانو أليغري القيادة الفنية، تعقد جماهير "سان سيرو" آمالاً كبيرة على خبرة مودريتش وقيادته داخل المستطيل الأخضر.

مودريتش، الذي حصد مع ريال مدريد 28 لقبًا، منها 6 في دوري أبطال أوروبا، سيغيب عن المباريات الودية المتبقية في فترة الإعداد، بعد أن حصل على إجازة مستحقة عقب مشاركته في كأس العالم للأندية مع الميرينغي، لكن من المتوقع أن يظهر لأول مرة بقميص ميلان يوم 17 أغسطس أمام باري في بطولة كأس إيطاليا.

لوكا مودريتش مودريتش ميلان الإيطالي ميلان ريال مدريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطالبة المتوفية

وفاة طالبة ثانوي في حادث أليم.. وإدارتها التعليمية تنعيها ببيان

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

شاكر محظور - بلوجر

مش قادر أقعد فى الحبس.. شاكر محظور لـ محاميه: طلعني من هنا

تعاطي مخدرات وحيازة سلاح وفيديوهات خادشة.. قرار عاجل من المحكمة ضد شاكر محظور

تعاطي مخدرات وحيازة سلاح وفيديوهات خادشة.. قرار عاجل من المحكمة ضد شاكر محظور

سمية الكتامي الأولي علي الجمهورية

إصابة الأولي على الجمهورية في حادث تصادم ونقل والدها إلى المستشفى لإجراء جراحة عاجلة

محمد صبحي

بعد نقله للمستشفى.. الحالة الصحية للفنان محمد صبحي| خاص

بسبب فيديوهات خادشة للحياء.. قرار قضائي ضد سوزي الأردنية

بسبب فيديوهات خادشة للحياء.. قرار قضائي ضد سوزي الأردنية

الزمالك

بشرى سارة لجماهير الزمالك.. خالد الغندور يفجرها

ترشيحاتنا

انتخاباب مجلس الشيوخ

عمال أبو سمبل جنوب أسوان يحرصون على الإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس الشيوخ

متحدث مطرانية بورسعيد الاعلامي: المشاركة الإيجابية في انتخابات الشيوخ واجب وطني " انزل وشارك"

مطرانية بورسعيد: المشاركة الإيجابية في انتخابات الشيوخ واجب وطني

انتخاباب مجلس الشيوخ

وفد قبطي من الكنيسة يشارك في انتخابات مجلس الشيوخ بأسوان

بالصور

من الكوليسترول للسكري.. متى يصبح البيض خطرًا على صحتك؟

أضرار الإفراط في تناول البيض
أضرار الإفراط في تناول البيض
أضرار الإفراط في تناول البيض

صحتك أولاً.. تنبيه من ChatGPT يعلمك بوقت الراحة

"تشات جي بي تي" يذكّرك بالراحة
"تشات جي بي تي" يذكّرك بالراحة
"تشات جي بي تي" يذكّرك بالراحة

استدعاء 12 ألف سيارة كيا بسبب عيب خطير

كيا
كيا
كيا

قائمة بأكثر 10 وظائف عرضة للاستبدال بالذكاء الاصطناعي

وظائف في مهب الريح
وظائف في مهب الريح
وظائف في مهب الريح

فيديو

ايمان عبد اللطيف

اليوم الثانى.. إقبال كبير من المواطنين في حى الدقى على الانتخابات

ايمان عبد اللطيف

انتخابات مجلس الشيوخ 2025 .. محافظ الجيزة يتفقد لجان الدقي.. بث مباشر

القوات المسلحة

قوات حرس الحدود تضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة تستهدف الأمن القومي

المنطقة الغربية العسكرية تنظم فعاليات أسبوع الخير بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وعدد من منظمات المجتمع المدني

المنطقة الغربية العسكرية تنظم أسبوع الخير بالتعاون مع صندوق تحيا مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

بلال قتديل

بلال قنديل يكتب: تدني الأخلاق في زمن البلوجر والتيك توكرز

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الحكومية .. بين الدور المجتمعي وضغوط السوق

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: غزة بين التجويع والصفقات.. تشابك المسارات وتغيّر المواقف

المزيد