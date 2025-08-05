مودريتش: انضمامي إلى ميلان كان قرارًا سهلاً.. وسأنقل عقلية الفوز إلى الروسونيري

في خطوة تُعد من أبرز صفقات الانتقال في صيف 2025، عبّر النجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش عن سعادته بالانضمام إلى صفوف ميلان الإيطالي، مؤكدًا أن قراره بالرحيل عن ريال مدريد لم يكن صعبًا، وأن طموحه هو نقل عقليته التنافسية إلى كتيبة "الروسونيري".

مودريتش، الذي ارتدى قميص ريال مدريد على مدار 13 عامًا حافلة بالإنجازات، انضم إلى ميلان في صفقة انتقال حر، واضعًا نصب عينيه هدفًا واحدًا: إعادة بريق الفريق الإيطالي إلى القمة المحلية والأوروبية.

وقال مودريتش في تصريحات لوسائل الإعلام: "عندما اتصل بي إيجلي تاري وزارني في كرواتيا، شعرت بجدية مشروع ميلان ورغبتهم الحقيقية في ضمي. قراري لم يكن صعبًا. لقد تحدثت مع عائلتي، لكنني كنت أعلم في داخلي أن هذا هو الخيار الأفضل. لم أتوقع أن يتم الأمر بهذه السرعة، لكنها إشارة على ثقة النادي بي، وآمل أن أُثبت أنني أستحق هذه الثقة داخل الملعب".

وحول أهدافه مع الفريق الجديد، قال القائد السابق لمنتخب كرواتيا: "كنت على علم بتاريخ ميلان في دوري أبطال أوروبا، حيث يمتلك سبعة ألقاب ويأتي مباشرة بعد ريال مدريد من حيث عدد البطولات. لهذا، لا يمكننا أن نكتفي بموسم متوسط أو بمركز مؤهل لدوري الأبطال فقط. يجب أن نقاتل للفوز بالبطولات".

وأضاف: "أنا شخص تنافسي للغاية، وهذه العقلية أريد أن أنقلها للفريق. ميلان نادٍ عظيم، ويجب أن يكون طموحه في القمة دائمًا. الهدف الأدنى هو التأهل لدوري أبطال أوروبا، لكن هدفنا الحقيقي يجب أن يكون الصعود إلى منصات التتويج".

ويأتي انتقال مودريتش في وقت يأمل فيه ميلان في استعادة أمجاده بعد موسم مخيب أنهاه في المركز الثامن بالدوري الإيطالي، ما حرمه من التواجد في أي بطولة أوروبية خلال الموسم الجديد. ومع تولي ماسيميليانو أليغري القيادة الفنية، تعقد جماهير "سان سيرو" آمالاً كبيرة على خبرة مودريتش وقيادته داخل المستطيل الأخضر.

مودريتش، الذي حصد مع ريال مدريد 28 لقبًا، منها 6 في دوري أبطال أوروبا، سيغيب عن المباريات الودية المتبقية في فترة الإعداد، بعد أن حصل على إجازة مستحقة عقب مشاركته في كأس العالم للأندية مع الميرينغي، لكن من المتوقع أن يظهر لأول مرة بقميص ميلان يوم 17 أغسطس أمام باري في بطولة كأس إيطاليا.