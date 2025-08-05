إصابة موظف وقاض بإعياء شديد في سوهاج

أجرت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمر لمتابعة عمليات التصويب في اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ.

أكد محمد عامره رئيس لجنة المتابعة في دمياط،

لدينا دائرة واحد وتم العملية الانتخابية بسهولة ويسر.

وتابع أن لدينا اقبال متميز وتم تدعيم بعض اللجان ويتم التواصل بصفة دورية مع رؤساء اللجان الفرعية ورئيس اللجنة العامة ويتم تقديم كل المطلوب.

ومن جانبه قال عبد الناصر الطيب رىيس لجنة المتابعة بمحافظة سوهاج، إن لدينا موظف أصيب باعياء شديد وتم نقله للمستشفى، وسيتم متابعة الحالة الصحية للموظف.

واضاف أن هناك زميل في دار السلام وتم نقله للمستشفى وتم نقله بسوهاج لاستكمال الحالة الصحية.

وأكد محمد جاد رئيس اللجنة العامة بمحافظة الشرقية، أن الأمور تسير بكل سهولة ويسر ولدينا اقبال ببعض اللجان في الحسينية، متابعا أنه تم تكليف بالدعم لهذه اللجان.



