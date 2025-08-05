قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوطنية للانتخابات: المواطن المصري الداعم الحقيقي للدولة
بعد انتهاء التصويت وغلق اللجان.. بدء فرز أصوات الناخبين بـ انتخابات مجلس الشيوخ
الوطنية للانتخابات: الهيئة وحدها المختصة بإعلان نتائج انتخابات الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ 2025| إقبال كثيف في اللحظات الأخيرة.. وتوقعات بمد التصويت ببعض اللجان
أحمد موسى يفضح ملفات إخوانية لتنفيذ مخطط التهجير
رئيس الوطنية للانتخابات: إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ الثلاثاء المقبل
البانيه بـ200 جنيه.. أسعار الفراخ و البيض اليوم الثلاثاء
بث مباشر| أحمد موسى يكشف أقوى تصريح للرئيس السيسي عن غزة
الهدف مصر.. أحمد موسى يكشف تفاصيل خطة إسرائيلية لاحتلال غزة
بوابة مساعدات ولن تكون معبر تهجير.. أحمد موسى: الرئيس قدم خريطة طريق واضحة للدور المصري
أحمد موسى: الاحتلال الإسرائيلي حصل على موافقة ترامب باحتلال غزة
معظم المساعدات مصرية.. خبير استراتيجي: القاهرة تتحمّل فاتورة غزة وحدها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

محمد صبحي في المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.. القصة الكاملة

محمد صبحي
محمد صبحي
عبد العزيز جمال

دخل الفنان القدير محمد صبحي إلى أحد المستشفيات الكبرى في القاهرة خلال الساعات الماضية، بعد تعرضه لحالة إغماء مفاجئة أثناء تواجده في منزله. 

الخبر أثار حالة من القلق داخل الوسط الفني وبين جمهوره العريض، خاصة لما يتمتع به الفنان من مكانة فنية وتاريخ طويل في المسرح والدراما.

محمد صبحي

نقل محمد صبحي للمستشفى

وأكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات خاصة، أن نقل محمد صبحي للمستشفى جاء بعد شعوره بإرهاق شديد وإغماء عابر، استدعى التدخل الطبي الفوري. 

موضوعات متعلقة:
 

وأوضح أن الحالة الصحية للنجم الكبير مستقرة، وأنه يخضع حاليًا لفحوصات طبية شاملة للاطمئنان على وضعه الصحي، ومن المقرر أن يغادر المستشفى خلال ساعات قليلة.

ما هي إصابة محمد صبحي؟

أوضح الأطباء أن إصابة محمد صبحي ليست خطيرة، بل نتيجة إجهاد بدني ونفسي متراكم بسبب ضغط العمل، خاصة بعد مشاركته في عدد من العروض المسرحية المكثفة في الفترة الأخيرة. 

وأشار نقيب الفنانين إلى أن صبحي بخير ويتمتع بمعنويات مرتفعة، ويُجري حاليًا تحاليل طبية وإشاعات للاطمئنان الكامل.

محمد صبحي

قلق زملائه ودعوات جمهوره

في منشور مؤثر عبر صفحته الرسمية، عبّر الفنان جمال يوسف عن حبه وقلقه على الفنان محمد صبحي، وكتب: "الأستاذ مش بس أستاذي.. ده أبويا التاني،  ربنا يديله الصحة ويخليه لينا". 

وتوالت رسائل الدعم من الوسط الفني والإعلامي، مؤكدين على أهمية هذا الاسم الكبير في تاريخ الفن العربي.

ما هي ديانة الممثل محمد صبحي؟

في ظل اهتمام الجمهور بكافة تفاصيل حياة الفنان الكبير، يتكرر التساؤل: ما هي ديانة الممثل محمد صبحي؟، والإجابة أن الفنان محمد صبحي يعتنق الديانة الإسلامية، وقد أشار في عدة لقاءات سابقة إلى أهمية القيم الإنسانية التي يحرص على تضمينها في أعماله، بعيدًا عن التصنيفات الطائفية.

محمد صبحي

كم مرة تزوج محمد صبحي؟

أما عن حياته الشخصية، فقد تزوج محمد صبحي مرة واحدة فقط، وكانت زوجته هي الراحلة نيفين رامز، والتي فارقت الحياة بعد معاناة مؤلمة مع مرض سرطان الثدي في عام 2016، ولذا فحين يسأل البعض: كم مرة تزوج محمد صبحي؟، فالإجابة: مرة واحدة فقط.

زوجة محمد صبحي الثانية

رغم ما يتردد أحيانًا على مواقع التواصل، فإن محمد صبحي لم يتزوج مرة أخرى بعد وفاة زوجته، وهو ما ينفي شائعة وجود زوجة ثانية لمحمد صبحي، فقد تحدث مرارًا عن مكانة زوجته في حياته، ووصفها بأنها كانت شريكته في الفن والحياة والمواقف الصعبة.

محمد صبحي خريج ايه؟

بالعودة إلى جذوره الفنية، فإن محمد صبحي خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم التمثيل والإخراج، وقد تخرج عام 1970 بتقدير امتياز. 

محمد صبحي برفقة توفيق الدقن ومحمود المليجي

وكان من أوائل دفعته، ورفض التعيين كمعيد بالمعهد لرغبته في التفرغ للفن والتمثيل، وهو القرار الذي فتح له باب الإبداع والنجومية.

من هم أبناء محمد صبحي؟

أنجب محمد صبحي من زوجته نيفين رامز ولدين، هما كريم ومريم، ويعدان مصدر فخر واعتزاز له.

 محمد صبحي وعائلته
 محمد صبحي وعائلته

كريم محمد صبحي

ويحظى كريم محمد صبحي، الابن الأكبر للفنان، باهتمام خاص من والده، وقد ظهر معه في عدد من المناسبات العائلية، لكنه لم يدخل المجال الفني، وحرص صبحي على إبعاد أولاده عن الأضواء حفاظًا على خصوصيتهم، مؤكدًا أن الشهرة ليست هدفًا في حد ذاتها.

اسم الفنان محمد صبحي بالكامل

الاسم الكامل للنجم القدير هو: محمد محمود محمد صبحي، وهو من مواليد 3 مارس 1948 بالقاهرة. 

نشأ في حي قريب من شارع محمد علي، مما أسهم في انغماسه المبكر في أجواء الفن والمسرح والموسيقى.

 محمد صبحي 

مسرحيات محمد صبحي القديمة

بداية محمد صبحي مع المسرح كانت عبر فرقة "استوديو 80"، التي أسسها مع الكاتب الراحل لينين الرملي. 

ومن أشهر مسرحيات محمد صبحي القديمة: هاللو شلبي، وجهة نظر، لعبة الست، الجوكر، الهمجي، تخاريف، علي بيه مظهر، هاملت، وغيرها من الأعمال التي شكلت وعي أجيال.

أفضل مسرحيات محمد صبحي

تُعد مسرحية "الهمجي" من أفضل مسرحيات محمد صبحي، حيث جسّد فيها شخصية آدم عبد ربه ببراعة شديدة، وناقش خلالها موضوعات مثل النفاق والحسد والأنانية.

مسرحية “الهمجي”

 كما تعد "تخاريف" و"خيبتنا" من أهم أعماله التي جمعت بين الكوميديا والفكر والنقد الاجتماعي والسياسي الساخر.

أعماله في التلفزيون والسينما

قدم صبحي للتلفزيون العديد من المسلسلات التي لا تُنسى، مثل "رحلة المليون، سنبل بعد المليون، ونيس وأيامه، فارس بلا جواد"، وفي السينما شارك في أفلام مثل "الكرنك، علي بيه مظهر، العميل رقم 13، الشيطانة التي أحبتني"، وغيرها من الأعمال التي تركت أثرًا واضحًا.

محمد صبحي نقل محمد صبحي للمستشفى ما هي إصابة محمد صبحي ما هي ديانة الممثل محمد صبحي كم مرة تزوج محمد صبحي زوجة محمد صبحي الثانية من هم أبناء محمد صبحي اسم الفنان محمد صبحي بالكامل كريم محمد صبحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطالبة المتوفية

وفاة طالبة ثانوي في حادث أليم.. وإدارتها التعليمية تنعيها ببيان

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

شاكر محظور - بلوجر

مش قادر أقعد فى الحبس.. شاكر محظور لـ محاميه: طلعني من هنا

تعاطي مخدرات وحيازة سلاح وفيديوهات خادشة.. قرار عاجل من المحكمة ضد شاكر محظور

تعاطي مخدرات وحيازة سلاح وفيديوهات خادشة.. قرار عاجل من المحكمة ضد شاكر محظور

سمية الكتامي الأولي علي الجمهورية

إصابة الأولي على الجمهورية في حادث تصادم ونقل والدها إلى المستشفى لإجراء جراحة عاجلة

محمد صبحي

بعد نقله للمستشفى.. الحالة الصحية للفنان محمد صبحي| خاص

بسبب فيديوهات خادشة للحياء.. قرار قضائي ضد سوزي الأردنية

بسبب فيديوهات خادشة للحياء.. قرار قضائي ضد سوزي الأردنية

الزمالك

بشرى سارة لجماهير الزمالك.. خالد الغندور يفجرها

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

قداسة البابا تواضروس يستقبل السفير البريطاني

مدينة الإنتاج الإعلامي

25 ٪ زيادة فى أرباح مدينة الإنتاج الإعلامي خلال الربع الثاني من 2025

انتخابات مجلس الشيوخ

استمرار توافد الناخبين في الساعات الأخيرة من انتخابات الشيوخ بالجيزة

بالصور

من الكوليسترول للسكري.. متى يصبح البيض خطرًا على صحتك؟

أضرار الإفراط في تناول البيض
أضرار الإفراط في تناول البيض
أضرار الإفراط في تناول البيض

صحتك أولاً.. تنبيه من ChatGPT يعلمك بوقت الراحة

"تشات جي بي تي" يذكّرك بالراحة
"تشات جي بي تي" يذكّرك بالراحة
"تشات جي بي تي" يذكّرك بالراحة

استدعاء 12 ألف سيارة كيا بسبب عيب خطير

كيا
كيا
كيا

قائمة بأكثر 10 وظائف عرضة للاستبدال بالذكاء الاصطناعي

وظائف في مهب الريح
وظائف في مهب الريح
وظائف في مهب الريح

فيديو

ايمان عبد اللطيف

اليوم الثانى.. إقبال كبير من المواطنين في حى الدقى على الانتخابات

ايمان عبد اللطيف

انتخابات مجلس الشيوخ 2025 .. محافظ الجيزة يتفقد لجان الدقي.. بث مباشر

القوات المسلحة

قوات حرس الحدود تضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة تستهدف الأمن القومي

المنطقة الغربية العسكرية تنظم فعاليات أسبوع الخير بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وعدد من منظمات المجتمع المدني

المنطقة الغربية العسكرية تنظم أسبوع الخير بالتعاون مع صندوق تحيا مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

بلال قتديل

بلال قنديل يكتب: تدني الأخلاق في زمن البلوجر والتيك توكرز

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الحكومية .. بين الدور المجتمعي وضغوط السوق

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: غزة بين التجويع والصفقات.. تشابك المسارات وتغيّر المواقف

المزيد